Faze tari: Preot beat mort, pus in remorca si carat langa sicriu pentru slujba de inmormantare!; Cum sunt vopsite rapid rosiile care ajung pe rafturile din magazine; Sapte lucruri surprinzatoare despre Stephen Hawking pe care putini le cunosc

Doctorii i-au spus ca nu va trai mai mult de 20 si putin de ani Hawking a fost diagnosticat cu scleroza amiotrofica laterala cand avea doar 21 de ani. Boala afecteaza celulele implicate in miscarile muschilor, ducand la o descrestere a abilitatii de a se misca si a vorbi odata cu trecerea timpului. De obicei, simptomele apar dupa 50 de ani si duc la deces in cateva luni sau ani, scrie History. Nu era un "sofer" de scaun cu rotile bun Odata ce a inceput sa foloseasca scaunul cu rotile, Hawking a devenit autorul unor povesti interesante, potrivit Descopera.ro Greseala comisa de pagubita. Jaf ziua in amiaza mare, la Sibiu. Un pusti de 13 ani a gasit cheia unei case ascunsa sub un ghiveci de la intrare si a reusit apoi sa plece din casa familiei cu o prada consistenta. Baiatul a furat nu mai putin de 13.000 de euro, 300 de dolari, bijuterii si ceasuri. Culmea e ca la iesire a dat nas in nas chiar cu stapana casei, care a incercat sa-l opreasca, potrivit stirileprotv.ro. . Pare o scena dintr-un film de comedie, dar este o intamplare reala! Un preot beat a ajuns faimos pe Facebook. El s-a imbatat atat de tare, incat si-a pierdut cunostinta. El a fost urcat in remorca si pus langa sicriu. Chiar daca era un drum de tara, plin de gropi, parintele a reusit sa doarma pana a ajuns la cimitir, acolo unde trebuia sa tina slujba de inmormantare, potrivit Cancan.ro Ceea ce vine la noi, in cea mai mare parte, sunt rosii fara gust, deoarece modul in care sunt ele cultivate, cu tehnologia care e folosita intr-o forma super intensiva, daca discutam de rosii care vin din afara tarii, sunt crescute pe o suprafata de apa, acea cultura hidroponica, intr-o forma pe care o vedem in filmele SF, radacinile sunt in apa si se spreyaza tot ce inseamna elemente nutritive si tratamente intr-un mod extrem de precis calculat pe computer, ceea ce nu-i neaparat rau, scrie Gandul. Gestul unui roman amarat din Spania face inconjurul lumii dupa ce acesta a ajuns subiect de presa ca urmare a faptului ca dupa ce a gasit 2.100 de euro pe strada i-a inapoiat persoanei care ii pierduse. "Nu erau banii mei. Ma gandeam cat de rau trebuie sa se simta persoana care a pierdut plicul. Cand gasesti un plic ca acesta te pui in locul persoanei care l-a pierdut", a declarat Radu Buliga, potrivit Libertatea . Cativa cercetatori sunt cu un pas mai aproape de a dezvolta o pilula contraceptiva, administrata de barbati. Rezultatele pe animale sunt promitatoare, urmand ca pastila sa fie testata si pe om. La soareci, echipa a aratat ca doua proteine, a1A-adrenoceptor si P2X1-puricenoptor, pot fi sterse in conditii de siguranta, ceea ce duce la infertilitate de 100%. In plus, nu afecteaza performanta sau viata sexuala, potrivit Playtech.ro. Cum se tine in forma. Lucreaza ca bibliotecara in orasul Xinyang din centrul Chinei, dar spune ca in fiecare iarna face exercitii afara, in frig, ceea ce i-a permis sa arate atat de bine. Yelin a postat pe retelele sociale imagini in care este surprinsa facand yoga intr-o costumatie sumara la -40 de grade Celsius in Harbin, "orasul de gheata" din China, si apoi intrand in apa inghetata. A relatat apoi ca apa era atat de rece incat bikini-ul a inghetat instantaneu pe ea, potrivit stirileprotv.ro