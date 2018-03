Faze tari: Povestea politistului roman care salveaza caini exploatati in lupte; Metoda prin care un primar din Botosani a reusit sa-si repopuleze comuna. "Am cam imbatranit si murim"; Nou trend in SUA. Tinerii isi incrusteaza pietre pretioase in loc de inelul de logodna

Darius Victor Maftei are 35 de ani si este agent de politie in cadrul IPJ Constanta si dresor canin atestat. Timpul liber si-l dedica salvarii cainilor abandonati sau raniti si abandonati in urma luptelor ilegale. Face lucrul acesta de la aproape 10 ani ajutat de cativa prieteni. In adolescenta, Victor a inceput sa salveze caini impreuna cu mama sa, de la care a dobandit si dragostea pentru aceste animale. A inceput cu salvarea si ingrijirea cainilor foarte batrani sau a celor bolnavi. Totul se petrecea intr-o curte improvizata din fata blocului, scrie Adevarul. In judetul Botosani de pilda, un edil a cumparat toate casele abandonate din comuna si le-a refacut. Apoi a convins oameni din alte locuri sa se mute aici si le-a dat aceste locuinte gratuit. In doar cateva luni, 10 familii noi au venit in sat si a crescut astfel si numarul elevilor. In urma cu 2 ani si jumatate, edilul a inceput sa ia masuri. A identificat toate locuintele parasite din comuna si le-a cumparat de la batranii proprietari, relateaza Stirile ProTv. In acest weekend, un parior din Romania s-a imbogatit! El a mizat pe 14 partide suma de 43 de euro si a castigat 311.701 de euro! Pariurile pe goluri multiple la partide din acest weekend l-au imbogatit pe norocosul parior. Suma putea fi putin mai mare, insa meciul Botosani - Dinamo din playout a fost amanat din cauza ninsorii, iar casa de pariuri a acordat cota 1, scrie Sport.ro. Primaria comunei argesene Corbi a publicat pe pagina de Facebook, sub titlul "Lista rusinii", fotografii si adrese a zeci de gospodarii neingrijite din comuna. In caz ca cei vizati nu vor lua masuri, acestia ar putea fi amendati si, mai mult chiar, conform unei Hotarari de Consiliu Local, li se vor dubla impozitele. Peste de 80 de fotografii cu gospodarii neingrijite au fost publicate, alaturi de adresele proprietarilor, pe pagina de Facebook a Primariei Corbi, judetul Arges, potrivit Adevarul. Tinerii isi incrusteaza pietre pretioase direct in deget. Procedura dureaza 10 minute si costa doar 100 de dolari, cu tot cu pietricica montata in aur ori titan. Cei care realizeaza asemenea piercinguri sustin ca nu exista riscuri daca instrumentele sunt sterilizate si, ulterior, "beneficiarii" isi spala mainile cu sapun de cateva ori pe zi. Totusi, medicii dermatologi atrag atentia ca exista structuri subcutanate care pot fi afectate, cum ar fi tendoanele. In plus, este posibil ca micul diamant sa fie smuls brutal daca se agata accidental de vreun obiect, precizeaza Stirile ProTv.