Faze tari: I-a trimis 40.000 euro unei femei cunoscute pe Facebook. Ce s-a intamplat la prima intalnire; Ce nebuni! Au facut nunta ca o inmormantare; "Soldatul musulman", popular pe Instagram dupa ce si-a tatuat intregul corp

. Ancheta la Vatra Dornei, dupa ce un barbat acuza o femeie din localitate ca l-a pacalit sa ii trimita bani. Barbatul de 52 de ani, care lucra in Germania, a inceput o relatie virtuala cu o femeie care s-a ascuns in spatele profilului de Facebook "Pagina Bunicii". Barbatul a crezut ca vorbeste cu femeia din poza de profil si spune el, i-a trimis 40.000 de euro fara sa se intalneasca vreodata cu ea. Cand a ajuns in fine la Vatra Dornei ca sa o cunoasca in carne si oase, omul a constatat ca la numarul de telefon primit de pe Facebook de la iubita sa virtuala nu mai raspunde nimeni. Ca urmare, a apelat la politie, potrivit stirileprotv.ro. Tan are 68 de ani si timp de mai bine de 30 de ani a consumat vin din orez ca pe apa. El a fost poreclit "Hulk" dupa ce a dezvoltat mai multe tumori pe partea superioara a corpului. A inceput sa bea cand avea 13 ani si, dupa ce a implinit 40 de ani, alcoolul a devenit parte din dieta lui zilnica. Ca rezultat, barbatul din orasul Xiangyang, China, a fost diagnosticat cu boala Madelung, o conditie medicala rara care duce la cresterea unor tumori mari in partea superioara a trupului. Gatul lui Tan este aproape de marirea unei talii barbatesti, lucru din cauza caruia nu permite aerului sa circule, avand grave probleme de respiratie, potrivit libertatea.ro Cea mai nebuneasca nunta din istorie a avut loc recent in Australia! Jason King, de 45 de ani, si partenera sa, Julia, in varsta de 48 de ani, au avut o cununie care a semanat mai mult cu o inmormantare. Cuplul a vrut sa aiba o nunta cu totul si cu totul neobisnuita si a reusit sa socheze intreaga planeta. Evenimentul a avut loc la Hawkesbury Function Centre, in Londonderry, nord-vestul orasului Sydney. La ceremonie, mirele a fost adus intr-un cosciug asezat in atasul unei motociclete. Purta un costum negru, iar mireasa avea de asemenea o rochie indoliata cu voal negru, ce semana mai degraba a tinuta de inmormantare. Sala de ceremonii, unde si-au spus "da", era de asemenea impodobita macabru. Doar rosul a fost acceptat pe langa negru, potrivit click.ro. Cercetatori din Brazilia si Elvetia au testat noua astfel de branduri, care au promis ca impiedica erodarea dintilor. Pastele de dinti, toate gasite in magazinele braziliene sau europene, au inclus branduri regionale, dar si cele vandute pe plan international, ca Sensodyne. Timp de cinci zile, o data pe zi, au extras probe de smalt. Dupa ce participantii si-au clatit bine gura dupa periaj, cercetatorii au masurat cantitatea de smalt erodat. Actul de periere a dintilor cu pasta de dinti provoaca eroziunea smaltului, chiar daca ajuta la prevenirea formarii bacteriilor. Aceasta eroziune poate determina tesutul osos de sub smalt, cunoscut sub numele de dentina, sa devina expus la aer, ceea ce duce la hipersensibilitate, potrivit playtech.ro.

Un bodybuilder din Sydney, Australia, a devenit popular pe Instagram unde publica fotografii in care isi expune intregul corp, plin de tatuaje. Poreclit Yakiboy, tanarul are 30.000 de followers pe Instagram care ii comenteaza sutele de poze pe care le publica, in unele aparand complet gol, relateaza Daily Mail. Yakiboy spune despre el ca este un "soldat musulman", dar se lauda cu tatuajele sale. Ultimele sale fotografii au fost criticate de unii musulmani care il condamna pentru tatuajele sale si-l numesc ipocrit pentru ca bea alcool, desi sustine ca e musulman, potrivit stirileprotv.ro.