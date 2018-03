​Faze tari: Mașina zburătoare pe care ai putea-o conduce până în 2030; O mamă e acuzată că și-a abuzat copilul după ce i-a dat să guste wasabi; Americanii par să fi descoperit metode prin care poate fi încetinită îmbătrânirea

Asta da, nebunie! Fotograful Matt Pycott îşi făcea concediul în Iordania şi se plimba împreunul cu ghidul prin deşert. La un moment dat, maşina în care se afla a fost depăşită de o camionetă Toyota în spatele căreia se relaxa tacticos un dromader. Încântat peste măsură de scenă Pycott a scos aparatul şi a făcut câteva poze. Şoferul camionetei a oprit şi a ţinut apoi să îi explice turistului că „dromaderul făcea autostopul pe marginea drumului şi s-a gândit să îl ducă până la prima oază”, conform Click În anul 2015, compania slovacă de inginerie AeroMobil era nevoită să facă față unui scandal după ce prima mașină zburătoare s-a prăbușit. Inginerii au fost însă extrem de perseverenți și compania are un nou concept de mașină-avion. Care pare a fi mai bun. Mașina zburătoare electrică botezată AeroMobil 5.0 a fost dezvăluită recent. Vehiculul a atras privirile tuturor prin plasamentul motoarelor pe vârfurile aripilor, dar și printr-un sistem de suspensie îmbunătățit pentru o aterizare lină, pe verticală, notează Playtech. În prezent, speranţa de viaţă este mult mai mare decât în trecut, iar specialiştii doresc să descopere dacă aceasta are legătură şi cu vârsta biologică, nu doar cu dezvoltările din domeniul medicinei. Ei au descoperit că americanii ar putea îmbătrâni mult mai lent decât o făceau în urmă cu 20 de ani. Pentru a ajunge la această concluzie, cercetătorii au analizate două seturi de informaţii din cadrul National Health and Nutrition Examination Survey. O parte au fost colectate în 1988-1994 şi altele au fost strânse între anii 2007-2010. Prin intermediul indicatorilor precum funcţiile metabolice, inflamaţii şi funcţiile organelor, dar şi prin intermediul nivelului de hemoglobină sau colesterol, a putut fi calculată vârsta biologică pentru fiecare persoană, scrie descopera.ro. Sunt de notorietate filmulețele în care mămicile le dau micuților citrice și imortalizează momentul în care aceștia fac grimase adorabile. La asta s-a gândit probabil și mama lui Rosie atunci când i-a dat să guste wasabi, un sos extrem de iute, cunoscut și ca ”hreanul japonez”. Doar că femeia a stârnit un val de nemulțumire în spațiul virtual, după ce clipul s-a viralizat. În clipul postat pe Youtube, micuța Rosie este întrebată de mama ei dacă vrea să încerce wasabi. Micuța spune de câteva ori ”nu”, iar când mama retrage lingurița cu sos, micuța pronunță cuvântul ”wasabi”. Atunci mama întinde lingurița, iar fetița gustă puțin din pasta verde, relatează Click Profesor la colegiu, dar și actor în filmele pentru adulți. Cel mai grav lucru este acela că elevii săi au fost cei care i-au descoperit cariera secretă. Mai exact, Scott Sherwood, 50 ani, a apărut într-o serie de filme pentru adulți sub numele-secret de Aron Cage. De aici și până la izbucnirea scandalului a fost doar un singur pas. După dezvăluirile apărute, profesorul-actor în filme XXL nu s-a mai prezentat la muncă. Rămâne de văzut ce decizii va lua conducerea colegiului. Povestea care bate filmul este următoarea! Scott Sherwood, în vârstă de 50 de ani, a apărut în filmele pentru adulți sub numele secret de Aaron Cage. Elevii săi de la Colegiul Peacehaven sunt cei care au decriptat viața și „cariera” secretă a profesorului lor și au început să scoată la iveală poze ale acestuia, potrivit EVZ.