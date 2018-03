Faze tari: Teatrul romanesc in secolul 21: VR si prezentari ca in filme SF; Sahul, ''materie'' obligatorie pentru studentii Facultatii de Educatie Fizica si Sport Galati; Sentinta primita de un barbat care i-a "furat" soarele unei vecine: "De dimineata pana seara eu nu vad soarele"

Teatrul Odeon a petrecut Ziua Mondiala a Teatrului cu portile deschise pentru spectatorii de toate varstele. Actorii teatrului au facut tururi exclusive de culise - un vis pentru fanii teatrului si o surpriza placuta pentru cei neinitiati. Cei care au venit la Odeon s-au putut bucura de arta teatrului prin intermediul celor mai noi tehnologii, precum realitate virtuala, realitate augmentata si scanare 3D. Am fost intampinati de o expozitie de fotografii care prind viata prin intermediul realitatii augmentate. Odata puse sub filtrul unei aplicatii speciale, fotografiile incepeau sa se miste si te faceau sa crezi ca ziarele din Harry Potter nu mai par atat de departe de realitate, scrie Playtech. Una dintre "materiile" obligatorii pentru studentii Facultatii de Educatie Fizica si Sport din cadrul Universitatii "Dunarea de Jos" din Galati este sahul. Disciplina nu este studiata doar de cei 135 de studenti, ci si de profesori din toata tara care simt nevoia sa se recalifice. Sahul se studiaza la Universitatea Dunarea de Jos din Galati, singura institutie la care sportul mintii este obligatoriu. 135 de studenti din anul 1 de la Facultatea de Educatie Fizica si Sport participa la cursul organizat in premiera la universitatea galateana, printre acestia afandu-se si tineri care nu au jucat niciodata sah, scrie Mediafax. Cursul de sah se desfasoara in cel de al doilea semestru al primului an de studiu la Facultatea de Sport. In total sunt 14 saptamani in care studentii invata tainele acestui sport, informeaza Descopera. Era anul 2015 cand Luminita Simionescu, angajata a Universitatii Politehnica din Timisoara si proprietara a unui mic apartament in Palatul Ancora, o cladire istorica din oras, sesiza ca in curtea interioara a cladirii "rasare" o constructie care risca sa ii acopere geamul, afectandu-i singura sursa de lumina naturala. Femeia avea sa constate ca vecinul sau, Constantin Dobre, construieste fara autorizatie. Practic, barbatul, proprietar al unui apartament cu o camera in curtea cladirii, a inceput construirea in jurul camerei sale, sub pretextul unor lucrari de extindere, a unei adevarate vile, relateaza Adevarul. Aceasta parte a corpului este cunoscut sub numele de interstitiu - spatii umplute cu lichid in interiorul si intre tesuturile din intregul corp, potrivit unui studiu publicat in revista Scientific Reports. Oamenii de stiinta stiu despre tesutul interstitial si lichidul interstitial, dar acest studiu ofera perspective noi asupra unei trasaturi anatomice umane care nu a fost recunoscuta anterior. Aceste cercetari aduce ideea de a numi interstitiul drept "organ". Initial, se credea ca este un tesut interesant, dar acesta respecta multe dintre perspectivele dupa care oamenii definesc organele, scrie Playtech. Incidentul a avut loc in zona cartierului Delfinului din sectorul 2, la intersectia bulevardului Pantelimon cu bulevardul Chisinau. In imaginile filmate de un alt sofer se vede cum autoturismul ramas pe linia de tramvai a blocat si circulatia mijloacelor de transport in comun. Cel mai probabil, masina a ajuns in aceasta situatie dupa ce soferul a vrut sa ocoleasca sirul mare de autoturisme de la semafor si a urcat pe linia de tramvai, insa, din cauza zapezii topite si a ploilor, rotile au ramas impotmolite intre sinele liniilor de tramvai, informeaza Stirile ProTv.