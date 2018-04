Faze tari: ​Un ciobănesc salvat din România și ajuns celebru în UK. A fost dresat prin WhatsApp; Imaginile care au stârnit revoltă pe internet. O tânără s-a filmat cu un urs viu și o șampanie; Un om din Florida s-a trezit cu un intrus mai puţin obişnuit în piscina casei sale

Povestea câinelui Kratu, un ciobănesc mioritic, a ajuns în presa britanică, după ce a fost salvat dintr-o tabără de țigani, unde trăia în condiții rele, de către Tess Eagle-Swan. În timp ce Kratu și aștepta ”pașaportul de cățel”, Tess l-a dresat cu ajutorul internetului, prin intermediul unor aplicații precum WhatsApp sau Youtube. Mai exact, ea îi dădea comenzi de dresaj lui Kratu prin mesaje vocale pe WhatsApp, care erau apoi redate de un prieten de-al lui Tess din România, potrvit stirileprotv.ro. Sam Pena, de 45 de ani, din Sacramento, California, a devenit celebru la nivel mondial datorită pasiunii lui neobişnuite. Bărbatul strânge de mai bine de 20 de ani păpuşi Barbie pentru colecţia lui impresionantă care i-a inundat întreaga casă. Până în prezent are peste 5.000 de păpuşi, iar cea mai scumpă dintre ele l-a costat 1.250 de dolari.Americanul a declarat că pasiunea lui neobişnuită a început încă din copilărie, când sora lui mai mică a primit în dar o Barbie. După ce a împlinit 19 ani, Sam a început să îşi cumpere singur păpuşi pe post de bibelouri în casă, potrivit click.ro. Rob Carver, un bărbat din Florida, Statele Unite, a avut un şoc atunci când, în urma zgomotelor din curtea casei sale, s-a dus să verifice. „Suspectul” era un aligator de peste 3 metri care înota liniştit în piscina casei sale. „M-am gândit la un intrus cu două picioare”, a precizat Carver. „Am aprins luminile şi m-am uitat pe fereastra băii şi am văzut ceva care părea la prima vedere o pisică sălbatică, dar apoi când am văzut mai bine am zis: 'o, Dumnezeule, acela e un aligator mare'”, relateaza descopera.ro. O femeie a stârnit comentarii acide după ce s-a filmat și fotografiat alături de un urs viu și o sticlă de șampanie, în timp ce purta o blană naturală pe umeri. Filmarea a apărut pe contul de Instagram ”Rich Kids of London”, iar femeia din imagini apare mângâind pe cap un urs uriaș, în timp ce o altă persoană îi făcea poze. Internauții au acuzat-o pe femeie de cruzime și susțin că animalul era sedat, pentru că nu se comporta așa cum face unul normal, potrivit stirileprotv.ro Deși pare un concept nu foarte realist, o mașină care îți poate citi gândurile ar fi fost inventată și aceasta chiar ți le transcrie în format text. Conform cercetătorilor, mașinăria funcționează prin intermediul interpretării consoanelor și vocalelor la care ne gândim. În viitor, oamenii de știință speră ca o asemenea mașină să-i ajute pe oamenii care suferă de boli ce nu le permit să vorbească sau să se miște, potrivit playtech.ro