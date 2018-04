Faze tari: Dupa 35 de ani de casnicie si 9 copii, un barbat din Maroc a aflat ca este steril; Peste 500 de monede si podoabe dacice din aur si argint recuperate din Austria; "Robotul" care gandeste ca un caine iti arata ce poate inteligenta artificiala

Un barbat din Maroc isi acuza sotia de tradare si a cerut cercetarea acesteia sub acuzatia de adulter, dupa ce a aflat ca cei 9 copii pe care ii credea ai lui sunt facuti de fapt cu un alt barbat. Se pare ca barbatul din Rabat, invatator de profesie, a descoperit adevarul in urma unui control la medicul urolog, din cauza unui chist pe care il avea de o viata pe unul dintre testicule, dar care a inceput sa-i faca recent probleme. In urma analizelor efectuate, medicul l-a informat pe tatal a 9 copii ca este steril. Barbatul a primit un buletin de analize din care rezulta acest lucru, precizeaza Digi24. Peste 500 de monede si 18 obiecte de podoaba dacice din argint, unele unicat, recuperate din Austria si repatriate, vor fi prezentate intr-o conferinta de presa care va avea loc joi, de la ora 14.00, la sediul Muzeului National de Istorie a Romaniei (MNIR) din Bucuresti. Piesele, de o valoare exceptionala, au fost recuperate cu sprijinul politiei din orasul austriac Salzburg, acestea facand obiectul unor cercetari ample care au in centrul lor traficul ilicit de bunuri culturale mobile, scrie Descopera. Inteligenta artificiala ne surprinde in fiecare zi, iar mai nou am aflat ca aceasta are multe de invatat de la prietenii nostri patrupezi, cainii. Cercetatori de la University of Washington si de la Allen Institute for AI au antrenat niste retele neurale sa interpreteze si prezica comportamentul canin. Ei au spus ca animalele ar putea fi o sursa foarte buna de antrenament pentru sistemele de inteligenta artificiala, inclusiv pentru sistemele care pot controla roboti, relateaza Playtech. O enzima mutant ne-ar putea ajuta pe viitor sa curatam planeta de plastic. Cercetatori de la cinci centre universitare din lume au modificat in laborator molecula care si-a dovedit apetitul pentru PET-uri si ambalaje. Au reusit sa o faca sa consume mai mult si mai repede. E nevoie insa de investitii consistente si de alte cercetari pentru ca interventia ei sa aiba impact. Oamenii de stiinta britanici au tratat enzima mancatoare de plastic cu raze X, de 10 milioane de ori mai puternice decat cele ale Soarelui, si au creat o molecula mutant, informeaza Stirile ProTv.

Datorita efectelor (extrem) de benefice pe care le are asupra fiziologiei barbatului, Viagra este un medicament care a schimbat viata multor barbati in cele doua decenii de existenta ale sale. Un nou studiu scoate insa la iveala un efect secundar care se poate dovedi chiar mai important decat cel cunoscut si popular. Cercetatorii de la Augusta University au studiat efectele sildenafilului (Viagra) pe soareci, ajungand la concluzia ca o doza zilnica mica de medicament in apa de baut a animalelor reduce semnificativ riscul lor de a dezvolta cancer colorectal, scrie Science Alert, potrivit Descopera.