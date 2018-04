​Faze tari: Scene de cosmar filmate pe Valea Oltului. Cum a incercat un sofer de TIR sa scoata in decor un teribilist inconstient aflat la volanul unui SUV; Facebook fara reclame: cat te-ar costa abonamentul; Dupa Suedia, inca o tara anunta ca renunta la betisoarele de urechi

O filmare care a surprins un episod de sicanare in trafic iesit din comun a fost postata joi, 19 aprilie. S-a intamplat pe DN 7/E 81 Valea Oltului, una din cele mai tranzitate si periculoase artere de circulatie din Romania. Episodul filmat s-a petrecut joi, 19 aprilie, in jurul orei 07.40. Acesta a fost facut de un alt participant la trafic, care a asistat neputincios la intreaga scena, filmand trei minute de scene desprinse parca dintr-un film de groaza, potrivit Adevarul. Declaratiile lui Mark Zuckerberg din fata Congresului American au alimentat posibilitatea lansarii unui Facebook fara reclame, cu abonament platit. Intrebat daca Facebook va fi intotdeauna un serviciu gratuit, CEO-ul celei mai mari retele de socializare a raspuns ca va exista intotdeauna o versiune gratuita. Prin deductie logica, aceasta asociere de cuvinte implica posibilitatea lansarii unei variante cu abonament, scrie Playtech. Eliminarea poluarii cu materiale din plastic a devenit o preocupare mondiala. Betisoarele de urechi, pungile de unica folosinta, paiele pentru pahare, dar si ale produse din plastic ar putea fi interzise in Marea Britanie de anul viitor. Este anuntul pe care l-a facut biroul premierului britanic Teresa May, masura prin care se incearca eliminarea poluarii oceanelor. Obiceiul de a arunca betisoarele de urechi in vasul de toaleta reprezinta o reala sursa de poluare, relateaza Digi24. In anii '50, avioanele au inceput sa evolueze, iar aeroporturile au trebuit sa se adapteze si sa gaseasca vehicule mai puternice pentru a trage aeronavele. Uniunea Sovietica a gasit solutia de a construi o masina de remorcare imensa. Masina rusilor comuniste se numeste MAZ-541 si a fost proiectata ca un inlocuitor pentru tractoarele mari de tip MAZ-535, informeaza Playtech. Banalitatea raului la tara: Omul desena svastici pe caiete si se chinuia sa nu mai bea asa de mult, in numele Capitanului. Toti neo-legionarii nostri, in special intelectualii, s-au straduit asadar sa demonstreze ca membrii Garzii de Fier si activistii de prin "cuiburi" (cum se numeau micile unitati locale ale membrilor) nu erau de fapt fascisti. Ei bine, asa e, legionarii nu erau fascisti. Eticheta e gresita, iar parlamentul Romaniei nu a avut habar ce voteaza, potrivit VICE. In Romania exista cateva unitati administrativ-teritoriale care au in denumire cuvantul "miercurea". Toponimul are o vechime de sute de ani. Dosar in Transilvania sunt trei localitati care au ziua de miercuri in denumire: este vorba despre Miecurea Nirajului din judetul Mures, Miercurea Ciuc - capitala judetului Harghita si Miercurea Sibiului din judetul Sibiu, scrie Adevarul.