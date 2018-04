Faze tari: Aproape 1,2 milioane de masini Audi, chemate in service; Un om ''greu de ucis'' a fost muscat de rechin, urs si sarpe; Scolile britanice renunta la ceasurile de tip analog din cauza elevilor

Firma Audi, parte a grupului auto german Volkswagen, a decis chemarea in service a aproape 1,2 milioane de masini, din intreaga lume, pentru remedierea unei defectiuni la pompele de apa, relateaza publicatia Der Spiegel. Potrivit companiei, pompele de apa se incalzesc excesiv si pot provoca incendii. Vor fi chemate in service masini care au motoare de 2.000 cmc turbo: modelul A4 (2013-2016), modelul A5 (2013-2017), modelul A6 (2012-2015) si modelul Q5 (2013-2017), scrie Gandul. Un barbat din Colorado are o viata cel putin interesanta. Acesta a primit o distinctie pe care putini o doresc. Dylan McWilliams a fost muscat recent de un rechin in Hawaii, iar evenimentul se adauga la alte doua situatii din ultimii patru ani in care a fost muscat de un urs, respectiv de un sarpe cu clopotei. In atacul recent, din apropierea Shipwreck's Beach, McWilliams a suferit rani adanci la un picior, dar acestea nu erau letale. "Cea mai ingrozitoare parte a fost inotul inapoi la mal", sperand ca rechinul sa nu urmeze dara de sange. Rana a avut nevoie de sapte copci, relateaza Descopera. Scolile britanice renunta la ceasurile de tip analog din salile de examen din cauza ca adolescentii nu sunt capabili sa citeasca ora, a anuntat Uniunea cadrelor didactice, citata de The Telegraph. Profesorii instaleaza acum ceasuri digitale, dupa ce elevii s-au plans ca in timpul testelor nu reuseau sa citeasca ceasul in mod corect. Trobe, fost director de scoala, a subliniat ca profesorii vor ca elevii lor sa fie relaxati pe durata examenelor. Avand un ceas traditional in clasa ar putea constitui o cauza de stres inutil, precizeaza Digi24. Un barbat care s-a internat in urma unei rani la cap a fost operat la picior, dupa ce chirurgul a confundat pacientii. Incidentul a avut loc in India. Vijendra Tyagi s-a internat la spital pentru a-si trata o rana minora la cap, insa a fost confundat cu un alt pacient, in urma unei confuzii de nume, potrivit Newsweek. Greseala a fost descoperita chiar de fiul pacientului, care a alertat in timp util echipa medicala. Barbatul se afla sub anestezie, iar medicii nu au avut timp sa avanseze cu procedura medicala, in afara unei mici incizii facute la piciorul drept si instalarea unui instrument pentru indreptarea unui os fracturat, relateaza Stirile Protv Precum sarea si piperul, RAM si ROM se completeaza unul pe altul, formand un element esential care permite computerelor sa functioneze. Acum, un grup de savanti din Shanghai de la Universitatea Fudan au creat un nou tip care schimba mecanismele memoriei computerelor. ROM (read-only memory) face ca dispozitivele noastre sa porneasca, iar RAM (random access memory) ne permite sa rulam programe pe computere, scrie Futurism. Acum, a aparut un al treilea tip de memorie si este capabil sa faca cele doua operatii pe cont propriu si ceva in plus, precizeaza Descopera.