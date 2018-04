Faze tari: Aterizare de urgenta a unui avion pe o sosea din Canada; Un ascet indian are venituri de peste un miliard de dolari pe an si vrea sa depaseasca Nestle si Unilever; Locuinta, sapata in stanca de un barbat din Prahova

Un avion de mici dimensiuni a aterizat de urgenta pe o sosea din Canada. Drumul era liber in acele momente, o situatie care a tinut pur si simplu de noroc. La bordul avionului se aflau doar 6 oameni. Comandantul a declarat stare de urgenta. El a decis sa aterizeze dupa ce a constatat ca nu mai are combustibil. Aterizarea care a socat pasagerii aflati la bord, a avut loc pe soseaua Calgary's 36 Street N.E.. Aterizarea de urgenta a afectat traficul pentru cateva ore bune in timpul zilei de miercuri, 25 aprilie. Avionul, care a oprit pe latimea celor dua benzi de circulatie, a fost eventual mutat iar traficul a fost reluat incepand cu ora 3:15 p.m., ora Canadei, scrie Air24. Baba Cool, yoghinul sarac, dar un maestru al contorsiunii, conduce informal un grup de companii cu venituri de peste un miliard de dolari anul trecut. Ocupa o pozitie de gratie - la intersectia dintre afaceri, religie si politica si este unul dintre cele mai influente personalitati ale tarii. In urma cu 23 de ani, pe cand era un sarac instructor de yoga care traia la poalele muntilor Himalaya, Baba Ramdev si-a promis ca va trai toata viata ca un ascet hindus sanyasi. A renuntat la tot ce avea. Intre timp, lucrurile s-au schimbat radical si azi poate fi intalnit in cele mai lumesti ipostaze. Daca dai pe un canal tv indian, dai inevitabil peste Ramdev, in ipostaza de megastar yoghin care face diverse demonstratii. relateaza New Money. Un barbat din comuna Tataru, judetul Prahova, si-a sapat o locuinta intr-o stanca, folosind tarnacoape facute de el. Initial, Vasile Serban a vrut sa aiba doar un adapost pentru zilele calduroase, acum insa a ajuns sa aiba 7 "camere". Comuna Tataru este situata in zona dealurilor subcarpatice din sud-estul judetului Prahova, intre Valea Buzaului si Valea Cricovului Sarat, la o distanta de 48 de kilometri de orasul Ploiesti, resedinta judetului Prahova. Este o zona pitoreasca, iar peisajele parca sunt desprinse din basme. Aici, isi duce traiul si Vasile Serban, un barbat de 63 de ani, care cat e ziua de lunga munceste, informeaza Descopera. O agentie rusa a creat un robot care sa ajute companiile. Mai exact, robotul va lua interviurile posibililor angajati, mai repede decat ar putea-o face orice om. Robotul Vera poate intervieva pana la 1500 de candidati intr-o singura zi de lucru, trimitand si mail-uri. Astfel, procesul prin care un angajator isi alege cel mai bun candidat pentru a ocupa postul liber ar putea fi mult mai simplu si scurt. Robotul Vera se bazeaza pe un software de inteligenta artificiala, care ii permite sa-si perfectioneze abilitatile conversationale cu mai multa practica. In prezent, Vera este angajata de mai multe companii rusesti, potrivit Playtech. Tinerii romani si-au schimbat gusturile in materie de distractie. Acum prefera petrecerile organizate pe acoperisuri, in parcuri sau cele la care se intra doar pe baza de invitatie, in spatii neconventionale, si nu in clasicele cluburi. Scopul, spun participantii, este sa asculte muzica buna si sa socializeze si mai putin sa danseze. Unii organizatori impun inclusiv coduri vestimentare. Conceptul numit "daydreaming" atrage sute de tineri. Organizatorul este DJ Marwan, care a adus aceasta idee din America de Sud si care amesteca stiluri muzicale de pe toate continentele, precizeaza Stirile ProTv.