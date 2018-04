​Faze tari: Actrița Gal Gadot laudă Huawei...de pe iPhone. Gafa de proporții făcută de Wonder Woman; Lecţie de viaţă: ce a făcut un copil după ce a zgâriat o maşină cu trotineta; Misterul podului care-i face pe câini să se sinucidă

Toby locuia în Raleigh, Carolina de Nord, când stăpânii ei au decis să scape de ea pe motiv că nu se înţelegea cu felinele familiei. Aceştia i-au găsit o familie adoptivă, însă pisica n-a putut sta departe de casa ei şi a străbătut 19 kilometri pentru a se întoarce la familia ei. Un astfel de gest ar topi inimile iubitorilor de animale, însă stăpânii lui Toby n-au fost mişcaţi de efortul pisicii. Ba mai mult, aceştia au luat pisica şi au dus-o la un adăpost, unde au cerut să fie eutanasiată, scrie Bored Panda. Impresionaţi de poveste, cei de la Societatea pentru Prevenirea Cruzimii la Animale (SPCA) au decis să încerce să-i găsească o nouă familie, conform Click. O echipă de cercetare de la ETH Zurich a publicat un studiu în jurnalul Science Translational Medicine în care descriu crearea unei aluniţe artificiale ca un prim semn de avertizare al apariţiilor a patru tipuri de cancer: de prostată, plămân, colon şi de sân. Prima dată, cercetătorii au creat un implant care conţine o reţea de gene şi de celule umane. Odată intrate sub pielea umană, implantul monitorizează nivelul de calciu din sânge. Este un parametru important întrucât atunci când corpul începe să producă o tumoare, acest nivel creşte, scrie Futurism. Prea mult calciu pe un timp mai îndelungat, iar implantul declanşează celulele care încep să producă melanină, un pigment natural care ajută la determinarea culorii pielii, scrie descoperă.ro Gal Gadot a postat un clip video despre noul ei telefon pe Twitter, doar că mesajul apărea ca fiind trimis de pe un...iPhone. Gafa a stârnit numeroase reacții pe rețeaua de socializare, așa că actrița a înlocuit mesajul cu unul nou și a dat un scurt comunicat de presă în care spune că echipa ei de comunicare a postat clipul. „Unii oameni m-au întrebat despre postarea legată de Huawei și au senzația că eu folosesc un iPhone. Nu este cazul. Îmi ador telefoanele Huawei P20 și Mate 10. Uneori, echipa mea de comunicare mă ajută să postez aceste mesaje pe rețelele de socializare și așa s-a întâmplat și în acest caz”, a transmis Gal Gadot, potrivit Digi24 O întâmplare care îl are în prim-plan pe un copil a devenit virală pe Facebook. Povestea este atât de frumoasă încât multora dintre internauţi nu le-a venit să creadă că este reală. Autorul postării a confirmat pentru „Adevărul” că întâmplarea este reală, dorind să îi găsească pe copil şi pe părinţii lui pentru a fi premiaţi de o autoritate publică. Vasile Popan, un tânăr din judeţul Maramureş stabilit în Cluj-Napoca, a postat pe pagina sa de Facebook o fotografie şi o relatare a unei întâmplări cu un copil în rol principal. Vasile Popan povesteşte că verişorul său l-a găsit lângă maşina sa pe un băiat care stătea jos, părând că a căzut cu trotineta. În realitate, copilul, care a lovit din greşeală stopul maşinii, îl aştepta pe proprietar pentru a plăti paguba şi pentru a-şi repara greşeala, arată Adevărul „Am mers pe pod”, povestește Jenna, 20 de ani, din Glasgow. „Prima oară mi s-a părut că se subțiază aerul și că am un gol în stomac, ca atunci când nu ești atent și cobori din greșeală două trepte odată. A doua oară, m-a copleșit sentimentul că o să se întâmple ceva rău. La capătul podului era o femeie cu un câine și câinele nu voia să pună piciorul pe pod. Mai târziu, am aflat că doi câini săriseră de pe pod și muriseră în weekendul acela.” Podul respectiv, Overtoun Bridge, se află în satul scoțian Milton. Conceput de renumitul arhitect peisagist HE Milner, cu parapeți de piatră groși de jumătate de metru, a fost construit în 1895 și tronează pe strada care duce la Overtoun House, o casă boierească de țară construită cu 33 de ani înaintea lui, conform Vice