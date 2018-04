VIDEO O specie de gândac de apă nou descoperită în Malaezia, numită după Leonardo DiCaprio

O specie de gândac de apă nou descoperită în Malaezia a fost numită după actorul Leonardo DiCaprio, în semn de recunoaştere a activismului său pentru mediu, scrie The Guardian.

Insecta neagră de mici dimensiuni, cu ochi uşor proeminenţi, a fost descoperită pe o piatră din apa curgătoare care duce la cascada dintr-o zonă a insulei Borneo care aparţine Malaeziei, cityeaza News.ro.

Primul exemplar din specia Grouvellinus leonardodicaprioi a fost descoperit de participanţi la o expediţie în Maliau Basin din Borneo.

Expediţia în Borneo a fost organizată de cercetători de la Ateneo de Manila University din Filipine şi de o companie olandeză, Taxon Expeditions, care antrenează membri ai publicului ce plătesc pentru a învăţa tehnici ştiinţifice utilizate pentru capturarea, studiul şi identificarea de noi specii.

Insecta a primit numele lui DiCaprio după ce participanţii la această expediţie şi angajaţi la Maliau Basin Studies Centre au votat în favoarea acestuia în cadrul unei ceremonii organizate la finalul călătoriei.

Gândacul DiCaprio este cea mai recentă specie nouă care a fost numită după o personalitate. Anul acesta, o insectă zburătoare din Amazonul brazilian a fost numită după Arnold Schwarzenegger, iar în 2017, o molie a fost numită după Donald Trump. Numele actriţei Kate Winslet, care a jucat alături de DiCaprio în „Titanic”, a fost dat, de asemenea, unei specii de gândac, iar alte insecte au mai fost numite după George W Bush, Bill Clinton şi Adolf Hitler.

„În acest caz, nu am numit acest gândac după Leonardo DiCaprio deoarece seamănă cu actorul. Am vrut să subliniem faptul că fie şi cea mai mică creatură este importantă, cum este acest gţndac mic despre existenţa căruia nu ştia nimeni”, a spus Iva Njunjić, de la Taxon Expeditions.

O altă specie de gândac de apă nou descoperită în cadrul acestei expediţii a fost numită după astronautul olandez André Kuipers, potrivit publicaţiei ZooKeys.

În 1998, DiCaprio a înfiinţat o fundaţie pentru mediu, cu scopul de a proteja ecosistemele ameninţate din jurul lumii. În 2016, el a primit un premiu pentru munca sa de la ONU. În discursul său de mulţumire, DiCaprio a spus atunci că, din punctul său de vedere, combaterea schimbărilor climatice ar putea fi cea mai importantă oportunitate economică din istoria SUA.

Leonardo DiCaprio a câştigat în 2016 primul său premiu Oscar din carieră, după ce s-a impus la categoria „cel mai bun actor în rol principal” graţie evoluţiei sale din lungmetrajul „The Revenant: Legenda lui Hugh Glass/ The Revenant”, regizat de Alejandro González Iñárritu.Aceasta a fost cea de-a şasea nominalizare la Oscar pentru Leonardo DiCaprio. Pe parcursul carierei sale prestigioase, starul hollywoodian a primit patru nominalizări pentru interpretare, pentru rolurile din filmele „What’s Eating Gilbert Grape” (1993), „The Aviator” (2004), „Blood Diamond” (2006) şi „The Wolf of Wall Street” (2013), şi o nominalizare în calitate de producător, pentru filmul „The Wolf of Wall Street”.