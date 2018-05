Faze tari: Adevarul despre ce se intampla cu creierul dupa ce mori; Superba comuna din Apuseni unde primesti 1.000 de euro daca te muti. Ce conditii trebuie sa indeplineasca doritorii; Modurile ridicole prin care oamenii au cautat sa arate mai bine

Neurologul Jens Dreier lucreaza la spitalul Charite din Berlin. Impreuna cu colegul sau, Jed Hartings, a publicat un studiu care detaliaza ce se intampla cu creierul oamenilor in momentul in care mor. Cercetarea iti explica cum neuronii transmit semnale electrice puternice pentru ultima data, inainte sa se opreasca pentru totdeauna. Desi acest fenomen, cunoscut in comunitatea medicala ca "brain tsunami", a fost observat anterior doar la animale, Dreier si Hartings au reusit sa-l surprinda, acum, si la oameni in momentul mortii. Munca lor sugereaza ca, in anumite circumstante, procesul ar putea fi oprit in totalitate. Ei teoretizeaza ca asta s-ar putea intampla daca creierul ar primi suficient oxigen inainte ca celulele sa fie distruse, scrie Playtech. Tinerele cupluri care se vor casatori si vor ramane minimum cinci ani pe teritoriul comunei Almasu Mare din Alba vor primi o prima de instalare de 1.000 de euro sau echivalentul in lei. Initiativa are ca scop cresterea numarului locuitorilor din aceasta comuna situata in Muntii Apuseni. Banii vor fi alocati din bugetul local al comunei Almasu Mare. Conform recensamantului efectuat in 2011, populatia comunei Almasu Mare se ridica la 1.289 de locuitori, in scadere fata de recensamantul anterior din 2002, cand erau 1.690 de locuitori. Zona din Apuseni inregistreaza o depopulare masiva, tinerii, in majoritate, alegand sa plece la orase sau in strainatate, potrivit Adevarul. Vanitatea umana nu a avut vreodata limite, chiar si pe vremea cand social media nu exista, iar modurile prin care oamenii au cautat sa arate mai bine de-a lungul timpului par de-a dreptul ridicole. Frumusetea si tineretea sunt considerate idealul suprem - deloc surprinzator, chiar daca dezamagitor. Din acest motiv, lumea a cautat sa imbunatateasca si sa conserve aceste doua trasaturi in mod constant. Mai jos vei gasi o lista cu cele mai bizare moduri prin care oamenii au cautat sa isi schimbe infatisarea, relateaza Playtech. Romanii ajunsi la mare in ultimele zile au avut mari batai de cap cu turistii care au parcat pe unde au apucat, fara sa le pese ca blocheaza intrari sau stradute. Inventivi din fire, tinerii romani nu s-au lasat mai prejos si s-au razbunat. Mai multe masini parcate neregulamentar la malul marii in ultimele zile au fost acoperite cu hartie igienica de catre nemultumiti, dar si de mesaje care sa le reaminteasca soferilor ca ar trebui sa mai exerseze atunci cand vine vorba de parcat, informeaza Stirile ProTv. Stra-strabunicul a pus bazele primei banci autohtone. Dupa 170 de ani, stra-stranepotul " Jean Chrissoveloni " reconstituie averea uneia dintre cele mai vechi familii aristocratice din Romania. "Uitati-va la pamantul acesta, fiindca nu il veti mai vedea vreodata", le spunea Nicolae (Nicky) Chrissoveloni, unul dintre cei mai importanti bancheri ai Romaniei interbelice, celor patru copii ai sai (Sybille, Jean, Elena si Irina), in avionul care ii ducea departe de Romania comunista, in Grecia. Era noiembrie 1960 si aveau cu ei doar doua valize. "Incredibil, cate am avut si cu cate am putut sa plecam", marturiseste acum Jean Chrissoveloni, ale carui sprancene stufoase se apropie in semn de suparare, scrie New Money.