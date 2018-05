Faze tari: Cum a reusit un Apple Watch sa salveze viata unei utilizatoare; Intr-o premiera mondiala, cercetatorii au descoperit o noua forma a structurii ADN; Experienta inedita la Baia de Fier: Relaxare in hamace, la 200 de metri inaltime

Din cand in cand, despre Apple Watch se aude ca salveaza vieti. Asta pentru ca avertizeaza utilizatorii de unele probleme, mai mult sau mai putin grave, de sanatate. O noua astfel de poveste, despre cum Apple Watch a avertizat un purtator despre o problema de sanatate, a fost raportata in New York. Se pare ca Apple Watch a trimis un utilizator direct la medic, dupa ce a semnalat unele simptome de ulcer.Mama barbatului povesteste cum in drum spre spital, in masina, a pierdut aproape 80% din sange. Odata ajuns la spital, personalul medical a ajuns la concluzia ca Monzidelis sufera de ulcer erupt, scrie Playtech. Savantii de la Garvan Institute of Medical Research au descoperit, pentru prima data intr-o observatie directa, o forma "innodata" de ADN. De la descoperirea formei cunoscute a ADN-ului, s-a observat ca lanturile mai scurte ale materialului genetic pot aparea si in alte forme, cel putin in laborator, iar savantii suspecteaza ca aceste forme diferite pot avea un rol important in cum si cand este "citit" codul ADN, relateaza Science Daily. Noua descoperire a fost publicata in jurnalul de specialitate Nature Chemistry si demonstreaza ca forma ADN-ului poate fi extrem de diferita fata de helixul dublu cunoscut, relateaza Descopera. Experienta unica pentru cativa tineri curajosi. S-au leganat in hamace instalate la peste 200 de metri altitudine, intre stanci abrupte. Echipati corespunzator, cei 12 tineri au prins bine hamacele pe cabluri, in apropiere de Pestera Muierilor din localitatea Baia de Fier. Amatorii de senzatii tari s-au odihnit ore bune la inaltime, si spun ca ar repeta oricand aceasta experienta. Imaginile care-ti taie respiratia au devenit virale pe internet si au starnit curiozitatea multor tineri dispusi acum sa se catare pe stanci si sa se recreeze in acelasi fel, informeaza Digi24. Dronele sunt din ce in ce mai populare intr-o multime de industrii, iar chinezii au reusit un record mondial cu ajutorul lor. Dronele nu sunt neaparat o inventie noua, dar abia in ultimii ani acestea au devenit cu adevarat folositoare si accesibile oamenilor de rand. Sunt folosite in industria cinematografica, de fotografi amatori sau profesionisti, in agricultura, de catre politie si chiar de catre companii care livreaza colete. Fireste, dronele pot fi folosite si in show-uri unde chiar acestea sunt vedetele. Deja avem parte de asemenea spectacole de ceva vreme, mai ales ca Intel si Disney colaboreaza pentru a crea show-uri luminoase cu sute de lumini, scrie Playtech. Conform unui studiu recent, caii nu doar ca pot observa atunci cand esti intr-o stare proasta, dar si-o amintesc si mai tarziu chiar daca nu ai facut nimic sa ii superi. Dovezile studiului realizat de Universitatile din Sussex si Portsmouth sugereaza ca aceste animale raspund diferit persoanelor in functie de expresia faciala pe care au vazut-o anterior la ele. ''Caii pot citi expresiile faciale ale oamenilor si isi pot aminti starea emotionala anterioara a persoanei atunci cand o reintalnesc. De asemenea, isi adapteaza comportamentul la acestia,'' a declarat psihologul Karen McComb. ''In esenta, caii au o memorie emotionala,'' a adaugat ea, potrivit Descopera.