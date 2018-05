Faze tari: Ideile trăsnite care le-au adus însă miliarde întreprinzătorilor; Rotația galaxiei noastre pe axă se face în tonuri distincte de jazz; A făcut o avere din haine pentru găini

Să-ți bei cafeaua, iar apoi să savurezi ceșcuța și lingurița pare o glumă bună, dar nu este! Chiar poți să faci asta și nu e rău deloc, ținând cont că ceșcuța e dintr-o napolitană fină, cu ciocolată, iar lingurița, dintr-un biscuite aromat. Vezi cât costă accesoriile nou-intrate și pe piața din România! Românii sunt mari iubitori de cafea, iar acest lucru este confirmat și de ultimele statistici ale Euromonitor. Potrivit raportului, în anul 2017, valoarea pieței de cafea din țara noastră a ajuns la 1,4 miliarde de lei, în creștere față de anii precedenți, scrie Click 1.Piatra-animal de companie. Sătul să îşi tot audă prietenii plângându-se de animalele lor de companie, un tip pe nume Dahl a găsit cel mai uşor de întreţinut pet: o piatră. În 1975, el a pus bazele unui business cu animale de companie, care vindea, efectiv, pietre. Şi nu i-a mers rău, deoarece a strâns o avere de 15 milioane de dolari. 2. Clipul narativ. “Clipul narativ” este o camera minusculă care poate fi prinsă în faţa cămăşii. Camera realizează două fotografii pe minut, şi îi ajută pe utilizatori să îşi înregistreze întâmplările de zi cu zi. Costă aproape 280 de dolari şi este fabricată în Suedia, notează descopera.ro Te-ai întrebat vreodată ce se întâmplă cu Calea Lactee pe măsură ce galaxia se rotește pe axa sa? Potrivit unui astronom, Calea Lactee redă expresii muzicale, în tonuri distincte de jazz. Mark Heyer de la Universitatea din Massachusetts Amherst a dezvoltat un algoritm care exprimă mișcarea gazelor din Calea Lactee ca note muzicale. Compoziția rezultată poartă numele de Milky Way Blues. Folosind o gamă pentatonică minoră, el a cartografiat 20 de ani de date cu privire la gazele din Calea Lactee. Apoi le-a transformat în note muzicale, relatează Playtech. Julie Baker, în vârstă de 46 de ani, din localitatea Claremont, statul New Hampshire, câştigă cel puţin 50.000 de dolari (circa 194.677 de lei) pe an din vânzarea de îmbrăcăminte pentru păsări. Are comenzi şi de la actorii de la Hollywood, care au găini ca animale de casă. Una dintre vedetele care a devenit cunoscută pentru înaripata ei este Jennifer Garner (46 de ani). Julie şi-a deschis firma de haine pentru găini, numită Pampered Poultry, în urmă cu opt ani. De atunci până acum, a adunat o avere de aproape jumătate de milion de dolari din afacere, conform Click Peste 10.000 de americani au murit în accidente de maşină cauzate de şoferi intoxicaţi în 2013. Krishna Reddy, un copil de 13 ani din Texas, vrea să schimbe acest lucru şi a inventat un dispozitiv care poate determina dacă un şofer a consumat alcool sau alte droguri, informează Business Insider. Pentru a realiza acest lucru dispozitivul scanează pupilele individului, scrie Business Magazin. În mod natural, pupilele se contractă în lumină şi se dilatează când este întuneric. Însă alcoolul şi anumite droguri pot face ca pupila să se contracte, pe când altele dilatează pupila, indiferent de nivelul lumină la care ochiul este expus, notează descopera.ro.