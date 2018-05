Faze tari: Reacția unui bărbat când își găsește soția sărutându-se cu un tânăr în fața unui club; Metoda inedită a unui bistrițean să-și apere taxiul de hoți; A făcut sex cu 2000 de bărbaţi, dar le-a ascuns un detaliu. “De ce le-aş spune?”

Un bărbat care a întâlnit într-un club o femeie și pe care a sărutat-o în timp ce transmitea live pe Facebook a avut parte de o surpriză, când în cadru a apărut soțul acesteia. Clipul, filmat în afara unui local din SUA, oferă dovezi inconfortabile despre flirtul femeii. Acesta își îndreaptă privirea către cameră, în timp ce bărbatul îi șoptește că arată uimitor și o întreabă dacă îi permite să o sărute, potrivit stirileprotv.ro Un val de spargeri a afectat taxiurile din Bistrița și 20 de mașini au căzut pradă hoților în ultimele două săptămâni. Un taximetrist local a găsit o metodă ingenioasă să se apare de hoți, sperând să-i atingă ”la sentiment”. Cum polițiștii nu i-au prins încă pe autorii furturilor din auto, taximetristul a lăsat un bilet sugestiv în geam! ”Te rog nu sparge taxiu-ul, nu am bani și nici lucruri de valoare” a scris bistrițeanul potrivit libertatea.ro Un bărbat de 53 de ani din India a fost tratat timp de şase luni de pneumonie şi infecţii respiratorii, însă prin intermediul bronhoscopiei medicii au descoperit că în plămânul stâng al bărbatului se afla un os de pui. Atunci când a dezvoltat o infecţie severă la plămâni a fost adus în cadrul spitalului Amrita Institute of Medical Sciences, unde o parte din infecţie a fost eliminată cu ajutorul tratamentului. ''Credeam că are o tumoră şi părea că există o umflătură pe plămânul stâng. Prin intermediul bronhoscopiei am început să-i verificăm interiorul plămânului, când am observat existenţa unui os de pui,'' a declaratmedicul care a realizat procedura, potrivit descopera.ro. Crystal Warren, o britanică de 48 de ani, spune că vrea să ajungă la 3.000 de parteneri. Puţini dintre aceştia ştiu însă că ea s-a născut bărbat. Crystal, care în certificatul de naştere purta numele Christopher Snowden, spune că încă din copilărie se simţea prizonieră într-un corp de bărbat. A început să poarte pe ascuns hainele mamei ei când avea 14 ani şi a avut experienţe sexuale cu bărbaţii, dar a realizat că nu e gay. În 2001 a început terapia cu hormoni, apoi a trecut printr-o operaţie de schimbare de sex, potrivit stirileprotv.ro Feliks Zemdegs (22 de ani), însă, originar din Australia, a dat gata un cub Rubik în cadrul campionatului Cube For Cambodia 2018, în doar 4,22 de secunde. Competiția a avut loc pe 6 mai și s-a ținut la Melbourne (Australia), în fața unui public numeros, care a rămas mut de uimire. În 4,22 de secunde, abia dacă clipești de vreo trei ori. Cine n-a fost prea atent, aproape că nici nu și-a dat seama când au fost aliniate toate culorile cubului Rubik, potrivit playtech.ro