​Faze tari: Comentariile internetului dupa ce Politia a "destructurat" mafia patrunjelului; Soldatul universal: cat de periculoasa este inteligenta artificiala si cum pot fi tinuti sub control robotii ucigasi; Ciugud, comuna care arata mai bine decat majoritatea oraselor din tara

Politia din Sectorul 6 a facut prapad printre comerciantii ambulanti care, in opinia Primariei, au avut tupeul sa vanda produse "periculoase" precum patrunjel si bujori. Locuiesti de atatia ani in Bucuresti si nu stiai ca aici e mediul proprice pentru mafia patrunjelului? Nu-i nimic, Primaria si Politia Sectorului 6 lucreaza neincetat pentru siguranta ta. Cel putin asta se intelege din mesajul publicat pe pagina oficiala a institutiei. Toate batranicile (si nu numai) care vand la colt de strada ceapa verde, musetel, patrunjel, bujori si alte produse similare au fost amendati de politistii din sectorul 6 si le-a fost si confiscata marfa, scrie Playtech. Scenariul e cunoscut: omul construieste roboti, apoi robotii se intorc impotriva omului si distrug lumea. Dar fictiunea de ieri nu (mai) exclude asemanarile cu realitatea de azi. Schimband registrul, peste 50 de specialisti in inteligenta artificiala si robotica din aproape 30 de tari au semnat la inceputul acestei luni o scrisoare deschisa prin care critica un parteneriat intre universitatea sud-coreeana KAIST (Korea Advanced Institute of Science and Technology) si producatorul de tehnica militara Hanwha Systems, care au pus bazele unui centru de cercetare in vederea dezvoltarii de arme autonome capabile sa actioneze fara interventie umana, asa-numitii roboti ucigasi, relateaza New Money. In urma cu 20 de ani, bugetul comunei Ciugud din judetul Alba abia ajungea pentru plata salariilor celor cativa angajati. Anul trecut, investitorii care au afaceri acolo au platit taxe si impozite locale de 2,5 milioane de lei. Intre cele doua etape, la Ciugud au fost investite 27 de milioane de euro, fonduri europene, in asfalt, reteaua de apa, de canalizare si cea electrica. Cu dreptunghiuri de gazon verde la porti si acoperisuri de aceeasi nuanta, cu drumuri asfaltate si corespunzator marcate... chiar si hat dincolo, intre parcelele agricole, locul pare, privit de sus, decupat din landurile bavareze. Dar nu e. Este Ciugudul Albei, informeaza Digi24. Daca creierul uman ar putea fi reanimat dupa ce restul corpului a murit, viata intr-un corp ar putea fi un iad. Sustinatorii eticii cred ca nemurirea poate fi ca o tortura eterna. Experimentul cu creierele acelor porci care au fost tinute in viata , in afara corpului lor, a starnit numeroase controverse, cu toate ca stiinta ar putea oferi oportunitatea unei altfel de vieti dupa moarte. Faptul ca celulele nervoase din creierele celor 100 de porci care au fost macelariti pentru experiment, le-a dat cercetatorilor indiciul ca si creierul poate fi mentinut viu, ca organe precum inima sau plamanii, pentru a fi transplantate.Oamenii de stiinta spera sa gaseasca o cale prin care sa ne putem transplanta creierul intr-un corp artificial, dupa ce trupul natural a decedat, din cauza degradarii, arata Playtech. O romanca din Oradea a prezentat, in premiera mondiala, la un targ de alimente naturale, organizat la Londra, un produs alimentar unic in lume, de conceptie proprie, numit fructonata, obtinut fara zahar, fara fierbere si fara aditivi, din culturi ecologice. De profesie inginer in industria alimentara, Simona Bisboaca, a declarat ca a lucrat sapte ani, alaturi de sotul sau, pentru a obtine acest produs, care seamana cu o pasta de fructe ajunse la maturitate, bine coapte, din culturi ecologice certificate, fara adaos de zahar, conservanti sau aditivi alimentari. Fructonata poate fi consumata in mixuri cu iaurt sau cereale la micul dejun sau gustari, in deserturi crude chiar si pentru bebelusi, informeaza Rador, potrivit Descopera.