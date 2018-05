Faze tari: Primul hotel cu roboti sexuali. Experinta traita de un client; Care a fost primul cuvant pe care l-a rostit in limba romana Carol I; Fructonata - produsul cu care o romanca a uimit industria alimentara mondiala

Carol I, cel mai mare rege al romanilor. Care a fost primul cuvant pe care l-a rostit in limba romana Rigoare, sobrietate si tenacitate - acestea au fost cuvintele de ordine pentru primul rege al Romaniei. Inconjurat de o stralucita pleiada de oameni politici, Carol a facut istorie indeplinind destinul national al Romaniei: independenta si modernizarea. Comandant suprem al armatelor romano-ruse in asediul Plevnei din timpul Razboiului de Independenta (1877-1878), cu o contributie decisiva in acelasi razboi, Carol s-a incoronat rege in 1881, purtand cu nedisimulata mandrie coroana de otel turnata din metalul unuia dintre tunurile turcesti capturate la Grivita, scrie Rigoare, sobrietate si tenacitate - acestea au fost cuvintele de ordine pentru primul rege al Romaniei. Inconjurat de o stralucita pleiada de oameni politici, Carol a facut istorie indeplinind destinul national al Romaniei: independenta si modernizarea. Comandant suprem al armatelor romano-ruse in asediul Plevnei din timpul Razboiului de Independenta (1877-1878), cu o contributie decisiva in acelasi razboi, Carol s-a incoronat rege in 1881, purtand cu nedisimulata mandrie coroana de otel turnata din metalul unuia dintre tunurile turcesti capturate la Grivita, scrie Descopera.





Cum a lasat o femeie un bacsis de peste 7 000 de dolari la un restaurant Rusoaica in varsta de 37 de ani si fiul ei au baut o cafea si au mancat niste tort de ciocolata in cafeneaua New Point, in apropiere de Zurich, Elvetia. Dupa ce si-au terminat gustarea, Olesja a platit cu cardul. Nimic iesit din comun pana aici. Dar atunci cand a fost indemnata sa lase un bacsis, ea a introdus din greseala codul PIN. Masa lor a urcat de la o suma rezonabila - pentru Elvetia - de 23,70 franci elvetieni (aproape 90 de lei) la 7 709 dolari. Codul PIN al lui Schemjakowa - 7686 - a facut-o sa plateasca de 320 de ori mai mult, dar ea nu si-a dat seama pana luna urmatoare, cand a primit factura pentru cardul de credit, potrivit Rusoaica in varsta de 37 de ani si fiul ei au baut o cafea si au mancat niste tort de ciocolata in cafeneaua New Point, in apropiere de Zurich, Elvetia. Dupa ce si-au terminat gustarea, Olesja a platit cu cardul. Nimic iesit din comun pana aici. Dar atunci cand a fost indemnata sa lase un bacsis, ea a introdus din greseala codul PIN. Masa lor a urcat de la o suma rezonabila - pentru Elvetia - de 23,70 franci elvetieni (aproape 90 de lei) la 7 709 dolari. Codul PIN al lui Schemjakowa - 7686 - a facut-o sa plateasca de 320 de ori mai mult, dar ea nu si-a dat seama pana luna urmatoare, cand a primit factura pentru cardul de credit, potrivit VICE.





Ce este fructonata, produsul cu care o romanca a uimit industria alimentara mondiala: "Nu este gem sau dulceata, ci gustul adevarat de fructe la borcan" Un produs unic in industria alimentara a fost prezentat de o romanca la Targul Natural & Organic Products Europe, de la Londra, eveniment care s-a desfasurat in perioada 22-23 aprilie. Este vorba despre fructonata, singurul produs care presupune conservarea fructelor prin concentrare la temperatura sub 42 de grade Celsius, fara pasteurizare finala. Oradeanca Simona Bisboaca (38 de ani) inginer in industria alimentara si cercetator, cunoscuta ca inventatoarea elixirului tineretii- Antioxivita, extractul din samburi si pielite de struguri foarte bogat in antioxidanti-a reusit sa uimeasca, din nou, industria alimentara, informeaza



Primul hotel cu roboti sexuali. Experinta traita de un client Dolls Hotel, adica Hotelul Papusilor, este situat in districtul financiar din Moscova. O camera aici costa intre 20 si 34 de euro pe ora, fara compania unui robot sexual, relateaza Daily Mail. Pentru a beneficia de serviciile robotilor Lolita, Sasha sau Isilel, un client trebuie sa plateasca 68 de euro pe ora. Robotii sexuali sunt descrisi drept "caldurosi" cu "miscari mecanice si un creier artificial". Fondatorul hotelului Dmitry Alexandrov sustine ca 36% dintre rusi nu sunt fericiti cu viata lor sexuala. Robotii sunt programati sa aiba diferite personalitasi in functie de cerintele clientilor - indepedente, timede si obediente sau feminine si dragastoase, precizeaza Dolls Hotel, adica Hotelul Papusilor, este situat in districtul financiar din Moscova. O camera aici costa intre 20 si 34 de euro pe ora, fara compania unui robot sexual, relateaza Daily Mail. Pentru a beneficia de serviciile robotilor Lolita, Sasha sau Isilel, un client trebuie sa plateasca 68 de euro pe ora. Robotii sexuali sunt descrisi drept "caldurosi" cu "miscari mecanice si un creier artificial". Fondatorul hotelului Dmitry Alexandrov sustine ca 36% dintre rusi nu sunt fericiti cu viata lor sexuala. Robotii sunt programati sa aiba diferite personalitasi in functie de cerintele clientilor - indepedente, timede si obediente sau feminine si dragastoase, precizeaza Stirile ProTv.

Un produs unic in industria alimentara a fost prezentat de o romanca la Targul Natural & Organic Products Europe, de la Londra, eveniment care s-a desfasurat in perioada 22-23 aprilie. Este vorba despre fructonata, singurul produs care presupune conservarea fructelor prin concentrare la temperatura sub 42 de grade Celsius, fara pasteurizare finala. Oradeanca Simona Bisboaca (38 de ani) inginer in industria alimentara si cercetator, cunoscuta ca inventatoarea elixirului tineretii- Antioxivita, extractul din samburi si pielite de struguri foarte bogat in antioxidanti-a reusit sa uimeasca, din nou, industria alimentara, informeaza Adevarul.





Singurul club de ciclism pentru femei din Arabia Saudita Fetelor li se spune ca ciclismul e doar pentru baieti si ca le va face sterile. Au trecut cinci ani de cand Comitetul pentru Promovarea Virtutii si Prevenirea Viciilor al Arabiei Saudite - sau "politia religioasa" - a emis o fatwa care le-a permis femeilor sa mearga pe bicicleta in anumite conditii. Dar asta nu schimba modul in care societatea a tratat fetele care voiau sa se plimbe cu bicicleta. In Wadjda, un film din 2012, care a fost nominalizat la premiile BAFTA, Haifaa al-Mansour, scriitoare si regizoare, originara din Arabia Saudita, spune povestea unei tinere care visa la o bicicleta, dar tot ce aude din partea comunitatii ei e ca ciclismul este pentru baieti, scrie Fetelor li se spune ca ciclismul e doar pentru baieti si ca le va face sterile. Au trecut cinci ani de cand Comitetul pentru Promovarea Virtutii si Prevenirea Viciilor al Arabiei Saudite - sau "politia religioasa" - a emis o fatwa care le-a permis femeilor sa mearga pe bicicleta in anumite conditii. Dar asta nu schimba modul in care societatea a tratat fetele care voiau sa se plimbe cu bicicleta. In Wadjda, un film din 2012, care a fost nominalizat la premiile BAFTA, Haifaa al-Mansour, scriitoare si regizoare, originara din Arabia Saudita, spune povestea unei tinere care visa la o bicicleta, dar tot ce aude din partea comunitatii ei e ca ciclismul este pentru baieti, scrie VICE.





Momentul in care Terra a fost acoperita cu gheata in intregime. Ce a stat la baza fenomenului Acum 700 de milioane de ani, Pamantul a trecut prin episoade neobisnuite de racire, planeta noastra devenind un "bulgare de zapada". Acum, geologii de la Universitatea Texas din Dallas sugereaza ca aceste schimbari majore pot fi asociate cu un lucru: miscarile placilor tectonice. "Pamantul este singurul corp din Sistemul Solar despre care se stie ca are placi tectonice, unde litosfera este fragmentata in piese de puzzle care se misca independent", a precizat Robert Stern, unul dintre autorii studiului. In cadrul studiului publicat recent in Terra Nova, Stern si colegul sau Nathaniel Miller sugereaza ca placile tectonice au aparut acum 800-600 de milioane de ani, bazandu-se pe studiile anterioare, relateaza Acum 700 de milioane de ani, Pamantul a trecut prin episoade neobisnuite de racire, planeta noastra devenind un "bulgare de zapada". Acum, geologii de la Universitatea Texas din Dallas sugereaza ca aceste schimbari majore pot fi asociate cu un lucru: miscarile placilor tectonice. "Pamantul este singurul corp din Sistemul Solar despre care se stie ca are placi tectonice, unde litosfera este fragmentata in piese de puzzle care se misca independent", a precizat Robert Stern, unul dintre autorii studiului. In cadrul studiului publicat recent in Terra Nova, Stern si colegul sau Nathaniel Miller sugereaza ca placile tectonice au aparut acum 800-600 de milioane de ani, bazandu-se pe studiile anterioare, relateaza Descopera.