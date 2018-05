Faze tari: O autostradă din Polonia a fost blocată de 12 tone de ciocolată lichidă; Jandarmeria Română îți arată cea mai importantă ”misiune” din ultima vreme; O cioară din Japonia a furat un card de credit pentru a-şi cumpăra bilet de tren

Şoferii care au circulat miercuri pe autostrada A2 care duce către Varşovia, capitala Poloniei, au rămas blocaţi în trafic câteva ore din cauza unui obstacol neobişnuit: tone de ciocolată lichidă erau întinse pe carosabil. O cisternă care transporta 12 tone de ciocolată lichidă s-a răsturnat miercuri dimineaţă pe austrostradă, acoperind carosabilul pe ambele sensuri. Lichidul dulce maroniu s-a răspândit rapid şi s-a întărit, fiind întins, înainte ca autostrada să fie închisă, de roţile maşinilor care au lăsat dâre de mai mulţi kilometri, potrivit Atlas Obscura, citat de site-ul descopera.ro O femeie din India a divorțat de soțul ei după ce a aflat că acesta și-a jucat familia la jocurile de noroc. Bărbatul se numește Moshin și este originar dintr-o suburbie din New Delhi. Potrivit Daily Mail, care citează Times of India, inițial, el și-a pus gaj la joc întreaga familie, însă datoria a fost redusă la un singur copil, după ce soția a început să protesteze. Incidentul a avut loc în 2015, însă a ajuns cunoscut doar după ce poliția a fost de acord să facă investigații, informează Stirile ProTv Jandarmeria Română a postat un videoclip în care arată cea mai nouă ”misiune” cu care au fost însărcinați câțiva angajați ai instituției. Aceștia își iau echipamentul complet, alături de arme pe măsură, sunt instruiți cu privire la misiune, iar apoi demarează pentru a ajunge la prima oprire. Într-o piață, aceștia primesc un bun de mare valoare, pus cu grijă într-o cutie specială, pe care mai apoi agenții o duc înapoi la mașină. De aici, jandarmii pleacă spre destinație, unde livrează bunurile de mare valoare, pe care sigur le intuiești: două cireșe, scrie Playtech În timp au fost nenumărate cazuri ce au demonstrat inteligenţa ciorilor, dar un caz recent poate fi considerat chiar uimitor. Într-un videoclip din Japonia, o cioară a fost surprinsă în timp ce inspectează un aparat de bilete şi apoi fură cardul de credit al unei femei. În videoclipul înregistrat în staţia Kinshicho din Tokyo, publicat pe o pagină de Twitter, este prezentat momentul în care o corvidă inspectează maşina de bilete înainte să sară pe următoarea maşinărie şi să fure un card de credit în timp ce bancomatul îl ejecta. Conform Science Alert, din acest punct pare că nu ştie ce să facă, una dintre ipoteze sugerând că ar fi fost atras de holograma strălucitoare de pe el. În cele din urmă, corvida a înapoiat cardul proprietarului, notează descopera.ro Acum circa 1500 de ani a fost capitala Picților - de atunci a văzut încoronarea unor regi scoțieni, printre care și Robert the Bruce. Și în această săptămână, abilitățile istorice de luptă sunt din nou la loc de cinste în curtea Palatului Scone din Perthshire, Scoția. Aici, o dovadă de curaj are o cu totul altă greutate. Ca la un turnir medieval, trompeții au salutat cei 500 de concurenți înfricoșători, reprezentând 31 de țări, care se luptă timp de patru zile pentru a fi încoronați campioni la lupte medievale, conform EVZ