VIDEO: Mai marii țării/ Top 10 gafe ale liderillor politici

Îi cunoaștem cu toții, sunt ei, cei care ne conduc. Noi ne-am exprimat opțiunea atunci când i-am ales. Acum, le dăm lor cuvântul, să vedem ce au de spus, sau, ma exact, cum au de spus. Iată top 10 gafe ale liderilor politici din Romania.Sunteți gata pentru deschiderea oficială a topului? O să presupenem că raspunsul este "da".Ne bucurăm tare mult să fim pe "această" ținut binecuvântat de Dumnezeu unde în prima treime a întregii promoții care "au" terminat universitatea, avem resursă umană foarte bine pregatită care "au" aplicat și "au" avut proiecte de cercetare și un ministru al educației atât de coerent și cu gramatica la el.Toate acestea fiind spuse, îl invităm pe domnul Valentin Pop să taie "pamblica". Nu la Book Cafe, poate doar la "book", una de gramatică, domnule ministru. Ce spuneți?Fericita câștigătoare a locului secund este nimeni alta decât doamna premier Viorica Dăncilă. Discursurile dumneaei, atât de pline de promisiuni și rostite cu patos, au avut ceva cu totul aparte. Ce? Imunoglobină și ceva din Euro 20-20.Fostul primar al sectorului 5 al Capitalei, Marian Vanghelie are ceva probleme la...gramatică. Cum e domnule? Suntem sau nu suntem?Am înțeles, cu limba română nu prea ne înțelegem. Dar se pare că nici cu engleza nu ne prea descurcăm și am vrut să arătam asta, ghiciți unde, la comisia ONU. Greu, doamna Olguța, greu!Mergem mai departe, aceeași Marie dar cu altă pălărie. Tot doamna Olguța, tot comisia ONU, dar altă limbă. La franceză cum stăm doamna? La fel de prost? Răspunsul e DA!Doamna ministru de interne, Carmen Dan, nu stă nici ea prea bine la gramatica. "Decât" o intrebare avem: la ce pagină găsim și noi cuvantul "supprefect"? Întrebăm pentru un prieten.Liviu Pop, ministrul educației, se cam încurcă în i-uri. Scriem "copii" sau "copiii?", "geamgi", sau "geamgii"? Nu contează, să fie cum vrem noi, avem acordul domnului ministru.Fostul premier, Victor Ponta, a fost pus in dificultate de MTO. Ce-o fi acest MTO? Nu știm dar "o să ne descurcăm"Din seria întrebări și răspunsuri, intră în scena nimeni altul decât Florin Iordache și discursul pe tema legilor justiției. Sunteți pregătiti? Altă întrebare!Să vorbim puțin despre simboluri naționale. Nu, nu drapelul, nu stema, nu imnul, ci oaia. "Oaia este o statuie vie. Este doar o definiție, argumentele se găsesc în străfundul analizei pentru fiecare și pentru orice loc", explică domnul ministru.Bineînțeles, nu putea lipsi din top domnul președinte Klaus Iohannis. Poate vă întrebați de ce la final. Ei bine, i-a luat ceva timp să ajungă, nu se grăbește în general.Dumnealui nu poate spune "ceva deștept", dar măcar spune ceva. Nu-i nimic, sunteți pe drumul cel bun. Ne mișcăm încet și sigur, mai mult încet și mai puțin sigur.La final, în loc de concluzie, îi dăm cuvântul domnului președinte