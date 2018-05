Faze tari: Un sat din Serbia vrea ca vampirul lor sa-l bata pe Dracula; Un Lamborghini Huracan detinut de Papa Francisc s-a vandut cu un pret incredibil; Costumul original de Iron Man al lui Robert Downey Jr. a fost furat

Un sat din Serbia vrea ca vampirul lor sa-l bata pe Dracula Inspirati de modelul Dracula din Romania, satenii din Kisiljevo, un sat din Serbia amplasat la 100 de kilometri est de Belgrad, spera sa profite de legenda unui vampir local pentru a atrage mai multi turisti. Deocamdata, mormantul anonim care ar putea fi cel al lui Petar Blagojevic, un taran care a murit in 1725, nu ofera spectacol comparabil cu cel al Castelului Bran, care atrage vizitatori din intreaga lume. Insa acest mic inconvenient nu ii impiedica pe satenii din Kisiljevo sa isi faca planuri. "Avem ceea ce nu are niciun sat din lume. Il avem pe vampirul din Kisiljevo", sustine folcloristul Mirko Bogicic, care spera sa puna la punct un parc tematic cu costume si case de epoca, scrie Inspirati de modelul Dracula din Romania, satenii din Kisiljevo, un sat din Serbia amplasat la 100 de kilometri est de Belgrad, spera sa profite de legenda unui vampir local pentru a atrage mai multi turisti. Deocamdata, mormantul anonim care ar putea fi cel al lui Petar Blagojevic, un taran care a murit in 1725, nu ofera spectacol comparabil cu cel al Castelului Bran, care atrage vizitatori din intreaga lume. Insa acest mic inconvenient nu ii impiedica pe satenii din Kisiljevo sa isi faca planuri. "Avem ceea ce nu are niciun sat din lume. Il avem pe vampirul din Kisiljevo", sustine folcloristul Mirko Bogicic, care spera sa puna la punct un parc tematic cu costume si case de epoca, scrie Romania Libera.





Un Lamborghini Huracan detinut de Papa Francisc s-a vandut cu un pret incredibil In urma cu un an, Papa Francisc a folosit o Dacia Logan in timpul vizitei sale din Armenia. Miercuri, Papa Francisc a primit in dar un Lamborghini Huracan. Vaticanul a precizat ca aceasta supermasina sport italiana nu va servi ca papamobil. Masina, care poate atinge pana la peste 300 de kilometri pe ora si are un pret de pornire in Italia de 185.000 de euro, a fost scoasa la licitatie in scopuri caritabile. Intr-un eveniment organizat la Monte Carlo modelul Lamborghini Huracan detinut de Papa Francisc a fost vandut pentru 715.000 de euro. Toti banii vor fi donati, precizeaza Auto Bild.





Costumul original de Iron Man al lui Robert Downey Jr. a fost furat. Cat valoreaza Departamentul de politie din Los Angeles a anuntat ca a demarat actiunile pentru a-l gasi pe hotul care a furat costumul original al lui Iron Man. Potrivit purtatorului de cuvant Christopher No, armura rosu-aurie a disparut dintr-un depozit undeva intre lunile februarie si aprilie. Furtul a fost insa raportat pe 8 mai, ceea ce ingreuneaza putin cercetarile. Costumul pe care actorul Robert Downey Jr. l-a purtat in primul film cu super-eroi de succes al studiourilor Marvel este evaluat la 431,000 de dolari, potrivit New York Times, relateaza Digi Film.





Primul oras din Romania care cumpara masini electrice pentru politie Primaria Cluj-Napoca va cumpara trei autoturisme electrice pentru Serviciul rutier al Politiei Locale, acestea fiind primele astfel de masini achizitionate de o municipalitate din Romania, transmite corespondentul MEDIAFAX. Directorul Politiei Locale Cluj-Napoca, Marcel Bontidean, a anuntat luni, ca urmeaza sa fie amenajat un punct de incarcare in municipiu pentru noile masini electrice. Potrivit acestuia, masinile electrice vor fi cumparate prin licitatie, pretul urmand sa fie acoperit din prima de casare - 6.500 de lei, ecotichet de 45.000 de lei si din bugetul local, informeaza Gandul.