Faze tari: 50 de crocodili au fost confiscati pe Aeroportul Heathrow; Cum a ajuns o comuna din Romania sa aiba tramvai duminica. Primarul vrea sa extinda programul circulatiei si sa mai aduca o garnitura; Am testat o aplicatie care schimba muzica dupa cum faci sex

50 de crocodili au fost confiscati pe Aeroportul Heathrow Reptilele in varsta de un an au sosit intr-un zbor din Malaezia. Crocodilii s-au luptat unul cu altul in timpul calatoriei, din cauza spatiului ingust si inchis in care au fost transportati. Fiecare din cele cinci cutii de transport utilizate avea loc pentru doar patru crocodili. Dar in fiecare dintre ele inghesuite 10 reptile. De la confiscarea cutiilor unul dintre crocodili a murit. Animalele trebuiau sa ajunga in cadrul unei ferme din Cambridgeshire, Marea Britanie. Acolo urmau sa fie crescute pentru carne. In schimb, din cauza incidentului, acestea au fost preluate de oficialii Conventiei privind Comertul International cu Specii pe Cale de Disparitie (CITES). Restul de 49 de crocodili vor fi trimisi inapoi in Malaezia, a fost confirmat intr-o declaratie a Home Office, informeaza BBC, potrivit Air24.





Cum a ajuns o comuna din Romania sa aiba tramvai duminica. Primarul vrea sa extinda programul circulatiei si sa mai aduca o garnitura Comuna Rasinari din judetul Sibiu este singura din tara care are un tramvai. Acesta a fost readus la viata la inceputul anului, fiind inlocuit cu unul cumparat din Austria cu 6.000 de euro. "Are o valoare sentimentala pentru noi", spune primarul comunei, care vorbeste mandru despre atractia localitatii si mentioneaza ca in curand la Rasinari ar mai putea fi adus un nou tramvai. In anul 1905 in Sibiu a fost construita prima linie de tramvai, iar 4 decenii mai tarziu aceasta s-a extins pana in Rasinari. In anul 1969 conducerea locala din Sibiu a decis sa renunte la acest tip de transport, in urmatorii 3 ani fiind demontate principalele linii. A fost pastrata doar cea de pe traseul statia Cimitir (Sibiu) - Rasinari pana in anul 2012, cand Primaria Sibiu a transmis Primariei comunei Rasinari pentru o perioada de 20 de ani administrarea retelei de tramvai (Gradina Zoologica-Rasinari), relateaza Adevarul.





Am testat o aplicatie care schimba muzica dupa cum faci sex "Bed beats" sustine ca sincronizeaza intuitiv cantecele odata cu cresterea intensitatii actului sexual. In 2001, cercetatorii canadieni au descoperit ca in timpului sexului, acelasi centru al placerii din creier este stimulat ca atunci cand asculti muzica. Asta inseamna ca daca asculti o piesa care iti place in acel moment, ar trebui sa declanseze o cantitate dubla de endorfine si sa dubleze implicit placerea. Cei care au creat Bed Beats probabil ca s-au gandit la asta cand au dezvoltat aplicatia, care intentioneaza sa ofere coloana sonora ideala pentru actele sexuale ale utilizatorilor ei. Ea functioneaza prin masurarea ritmului si a fortei actului sexual, iar astfel sincronizeaza muzica cu tempoul respectiv - in teorie creeaza playlistul perfect pentru sex, informeaza VICE.





Motocicleta zburatoare si Robocop, prezentati la targul de tehnologie de la Bucuresti Daca va intrebati cat mai dureaza pana cand vom putea zbura ca sa nu mai pierdem orele din trafic, raspunsul ar fi doar cativa ani. Asta sustine o echipa de ingineri care lucreaza la o motocicleta zburatoare. Iar tehnologia ne-ar putea ajuta si sa ne simtim mai in siguranta. La un festival de tehnologie, organizat in aceste zile in Bucuresti, este prezent si un robot politist, care poate recunoaste usor pericolele. Cozile nesfarsite de masini, aglomeratia de pe sosele si semafoarele ar putea sa dispara in cativa ani. Oamenii ar putea zbura si nu doar cu avionul, ci si individual. Echipa de ingineri RLoop lucreaza la o motocicleta zburatoare care va merge cu peste 200 de km pe ora, arata Stirile ProTv.





Neurosavantii au gasit primele dovezi conform carora animalele pot recrea evenimente din trecut Cercetatorii de la Universitatea Indiana au relatat ca au gasit primele dovezi care arata ca si animalele pot recrea evenimente din memorie. Descoperirea poate ajuta la crearea unor noi droguri pentru tratarea bolii Alzheimer. Studiul, condus de profesorul Jonathon Crystal, a aparut recent in revista de specialitate Current Biology. "Suntem interesati in memoria episodica, iar aceasta joaca un rol important pentru ca se deterioreaza in boala Alzheimer si in imbatranire in general", a adaugat Danielle Panoz-Brown, doctorand la Universitatea Indiana si autorul principal al studiului. Pentru a analiza acest tip de memorie la animale, cercetatorii au petrecut aproape un an lucrand cu 13 sobolani, pe care i-a antrenat sa memoreze o lista de 12 mirosuri diferite, scrie Descopera.





Harta care iti arata toate drumurile care chiar duceau la Roma Expresia "toate drumurile duc la Roma" este bine cunoscuta de toti, dar niste designeri au vrut sa demonstreze cum arata, asa ca au creat o harta interactiva. Roma a fost unul dinte cele mai infloritoare orase ale Antichitatii. Imperiul Roman a subjugat numeroase popoare, romanii si-au construit maretia pe umerii si suferinta multor culturi si civilizatii, dar au si lasat in urma o mostenire culturala. Nimeni nu a putut demonstra in trecut daca aceasta zicala era sau nu adevarata. chiar daca aveau cunostintele necesare, dovezile erau putine, iar cartografierea era plina de erori. Chiar si asa, toate popoarele Europei erau constiente de puterea Romei si chiar si dupa prabusirea ei, amintirea gloriei sale nu s-a stins, potrivit Playtech.