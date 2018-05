Faze tari: Ce face Papa Francisc cu banii luati pe masina Lamborghini personala; Prima insecta robotica wireless si-a luat zborul si deschide calea; Angajata, concediata dupa ce le-a oferit colegilor prajituri care contineau laxative

La finele lunii noiembrie a anului 2017, Papa Francisc a primit in dar un Lamborghini Huracan personalizat. Automobilul ce are un pret de pornire de 185.000 de euro si este capabil sa atinga viteza maxima de 325 km/h a fost scos la licitatie si vandut. Automobilul a fost scos la licitatie cu scopul ca incasarile sa mearga catre o fundatie care ajuta crestinii exilati in Irak. Si Suveranul Pontif care a si binecuvantat automobilul a primit 1.210.000 de dolari pe masina. Modelul Lamborghini Huracan a fost cumparat de un spaniol care are de gand sa inchirieze masina cu pretul de 5.000 de euro pe zi. Si este posibil sa gaseasca destul doritori, in conditiile in care bolidul accelereaza de la 0 la 100 km/h in doar trei secunde. In plus, supercarul atinge 200 km/h in doar 9,9 secunde. Ziaristii din Peninsula au poreclit masina cu 600 de CP sub capota ca fiind "Cel mai rapid papamobil din istorie", scrie Playtech.