​Faze tari: Suedezii nu mai umbla cu chei si cu cartele dupa ei. Prefera sa isi implanteze cipuri in mana; Femeia care le-a dus colegilor negrese cu laxative in ultima zi de munca; Un papagal face senzatie pe internet, dupa ce a invatat sa foloseasca asistentul virtual Alexa

In Suedia, tara cu 10 milioane de cetateni, cunoscuta pentru deschiderea la tehnologii noi, tot mai multi oameni aleg sa isi implanteze microcipuri in mana. Un singur microcip putin mai mare decat un bob de orez poate inlocui legatura de chei, cartele de acces, iar in viitor chiar si portofelul burdusit cu carduri - obiecte pe care le poti pierde, pe care le poti uita sau pe care pur si simplu nu vrei sa le porti dupa tine. Pentru 3.000 de suedezi acest lucru suna suficient de bine incat treaca peste aspecte precum faptul ca microcipul trebuie sa le fie implantat in tesuturi, dar si peste chestiunile legate de intimitate si securitatea datelor personale. Folosind tehnologia NFC (near-field communication), informatiile sunt transmise wireless de la un cip pasiv la un cititor aflat la cativa centimetri distanta, precizeaza Ziare. Sa prepari o tava de negrese cu laxative, sa le tai in patratele si sa le oferi tuturor nesuferitilor este o idee pe care cu totii am avut-o la un moment dat, prin clasa a opta. Bineinteles ca e tentant, dar majoritatea dintre noi trecem de scoala generala, fara sa distrugem intentionat intestinele colegilor. Iar majoritatea nu reconsidera ideea si cu siguranta nu ajunge la maturitate sa serveasca negrese cu laxative unui coleg, in ultima zi de munca. Specific "majoritatea dintre noi", pentru ca o femeie de 47 de ani din Michigan, a hotarat ca viitorul fost coleg sa-si petreaca ultima zi de munca la toaleta, cu pantalonii in vine, arata VICE. n papagal din Statele Unite nu are nevoie ca altcineva sa-i aprinda lumina in camera. Se descurca singur pentru ca a invatat sa-i dea comenzi asistentului virtual Alexa. A prins atat de repede cum functioneaza sistemul incat isi innebuneste stapanii cu solicitari haotice, in miez de noapte. Pe de alta parte, cunostintele in tehnologie l-au facut faimos pe internet. Stapana lui Petra stia ca are o pasare speciala din momentul in care papagalul a inceput sa vorbeasca mai devreme decat e normal. Habar nu avea atunci ca Petra va ajunge sa controleze totul in casa folosind-o pe Alexa. Primele interactiuni dintre papagal si sistemul care foloseste inteligenta artificiala i-au luat prin surprindere pe stapanii casei, informeaza Stirile ProTv. Viorica Dancila a ajuns premier si asa am descoperit noi toti o comoara. Asa a si ajuns subiectul celei mai noi glume date de Dexonline. Mi-e mereu tot mai frica sa ma uit la televizor cand imi pica sub ochi cate o conferinta cu politicieni, cu declaratii, cu d-astea. Nu stiu cum te simti tu cand privesti asa ceva, dar eu am ajuns sa ma feresc, sa mut repede postul. Recunosc insa ca, de cand cu internetul asta, nu mai am unde sa scap. Uite, taman ce se termina saptamana si Viorica Dancila a reusit sa dea vreo trei dume care ne arata noua tuturor ca n-o meritam si ca Romania e un spatiu magic, precizeaa VICE. O echipa internationala de cercetatori a elaborat o noua metoda de a prezice cu acuratete culoarea ochilor, a parului si a pielii chiar si dintr-o mica mostra de ADN lasata la locul crimei sau intr-un sit arheologic. Astfel, instrumentul furnizeaza o descriere fizica a persoanei intr-un mod care pana acum nu a fost posibil. Instrumentul poate fi folosit atunci cand metoda standard de analizare a ADN-ului din criminalistica nu este de ajutor deoarece nu exista ADN de referinta pentru a fi comparat cu mostra din dovezi, scrie Science Daily. Sistemul de testare genetica numit HIrisPlex-S este capabil sa determine fenotipurile culorilor din cele trei surse. "In trecut, am putut oferi autoritatilor si antropologilor instrumente genetice pentru culoarea ochilor si pentru culoarea ochilor si a parului, dar in cazul culorii pielii a fost mai dificil", a precizat Susan Walsh de la Indiana University-Purdue University Indianapolis, coautoare a studiului, relateaza Descopera.