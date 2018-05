Faze tari: Robotul care construieşte cu 1.000 de cărămizi pe oră ar putea rezolva cea mai mare problemă a unei industrii foarte importante; Omul care transformă gunoiul în artă; Cum a murit Hitler? După analizarea craniului şi a dinţilor dictatorului, specialiştii au descoperit principala cauză a decesului.

Un papagal din Statele Unite nu are nevoie ca altcineva să-i aprindă lumina în cameră. Se descurcă singur pentru că a învăţat să-i dea comenzi asistentului virtual Alexa. A prins atât de repede cum funcţionează sistemul încât îşi înnebuneşte stăpânii cu solicitări haotice, în miez de noapte. Pe de altă parte, cunoştinţele în tehnologie l-au făcut faimos pe internet, potrivit Stirileprotv.ro. O companie australiană, numită Fastbrick Robotics, a creat un robot care poate zidi peste 1.000 de cărămizi pe oră. Hadrian X ar putea ajuta enorm industria de construcţii globală, care se confruntă cu probleme precum lipsa forţei de muncă şi productivitatea scăzută, potrivit D escopera.ro O femeie în vârstă de 70 de ani, care susține că este însărcinată în 6 luni cu al 8-lea copil, ar putea deveni cea mai vârstnică femeie care a născut. Maria de la Luz le-a arătat reporterilor ecografiile, care, spune ea, confirmă că este însărcinată în 6 luni cu o fetiță. “Mi-au spus că o să am o fetiță.” a declarat ea. De la Luz, care nu a dezvăluit detalii în legătură cu sarcina, dacă a făcut tratament FIV sau alte proceduri similare, a mărturisit că a suspectat că era însărcinată acum 3 luni, potrivit Stirileprotv.ro Lipsa de somn nu este nicicum recomandată, dar asta nu îi oprește pe oameni să stea treji până la ore imposibile, doar pentru că pot. Randy Gardner are 68 de ani și cumva este OK, deși la 17 ani a stat treaz 264 de ore – adică exact 11 zile. Pe lângă faptul că a doborât un record, bărbatul a arătat și că se poate să stai treaz mai bine de o săptămână, fără să mori. Pe parcursul celor 11 zile, un psihiatrul a analizat undele emise de creierul lui Gardner. După trei zile, acesta a ajuns să aibă multe schimbări de dispoziții și să își piardă simțul coordonării, potrivit Playtech.ro Cercetarea publicată în European Journal of Internal Medicine doreşte să pună capăt teoriilor conspiraţiei privind moartea dictatorului, bazându-se pe analize ştiinţifice ale dinţilor şi craniului lui Hitler, informează History. ''Studiul nostru dovedeşte că Adolf Hitler a murit în 1945,'' a declarat principalul autor Phillippe Charlier. ''Dinţii sunt autentici,'' a adăugat el. Deşi este stabilit faptul că Hitler a murit în acel buncăr din Berlin există şi nenumărate zvonuri despre o posibilă evadare. Studiul prezent dovedeşte că dictatorul ''nu a plecat în Argentina la bordul unui submarin, a declarat Charles, potrivit Descopera.ro Un șofer s-a urcat beat la volanul unui BMW (IS 10 XIB), a pierdut controlul volanului și a zburat peste un gard, ajungând într-o casă. Conducătorul auto avea 0,56 mg/litru alcool pur în aerul expirat. Șoferul venea dinspre Uricani spre Lunca Cetățuii. În locul în care s-a terminat șoseaua de centură, acesta nu a mai virat, a dărâmat un indicator, a sărit peste gard, s-a rostogolit în curte și a ajuns cu roțile pe unul dintre pereți casei, potrivit Ziaruldeiasi.ro. Valentin Nicolae are 34 de ani şi nu este un artist de profesie. Nici măcar nu se recomandă a fi artist. Spune că mai degrabă cochetează cu arta, iar cei care au văzut ce iese din mâinile sale spun că o face bine. Cât depsre ceea ce face atunci când cochetează cu arta este cu totul ieşit din comun: transformă deşeuri, resturi pe care cei mai mulţi dintre noi le-am arunca, în obiecte decorative: cufere, suporturi pentru lumânări şi altele. Materia primă o ia de peste tot, iar rezultatele sunt spectaculoase, potrivit Libertatea.ro