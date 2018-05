Faze tari: Jandarmeria romana ar putea fi dotata cu bolid blindat care costa o avere; Un grup de voluntari a baut apa contaminata cu E.coli in numele stiintei; Un barbat a chemat politia fiindca un porc il urmarea

Jandarmeria romana ar putea fi dotata cu bolid blindat care costa o avere In urma cu o saptamana, compania austrica Achleitner a prezentat la Expozitia Internationala dedicata Industriei Aeronautice, Apararii, Securitatii Nationale, Securitatii Cibernetice si Securitatii Private (BSDA) un bolid blindat ce ar putea sa doteze pe viitor Jandarmeria Romana. Este vorba despre un HMV complet blindat greu de 12,5 tone ce poate fi folosit la interventii rapide in cazul unui potential conflict. Masina care are un pret de pornire de 450.000 de euro este produsa in Austria, insa are si destul de multe componente romanesti care au fost produse de Industrial Park Automecanica Medias. Conform lui Sebastian Pop, atat reprezentantii Jandarmeriei Romane au fost interesati de vehicul, cat si cei ai Politiei din Romania. Cu astfel de masini HMV 1 sunt echipate fortele de interventie din Austria, dar si cele din Germania, scrie In urma cu o saptamana, compania austrica Achleitner a prezentat la Expozitia Internationala dedicata Industriei Aeronautice, Apararii, Securitatii Nationale, Securitatii Cibernetice si Securitatii Private (BSDA) un bolid blindat ce ar putea sa doteze pe viitor Jandarmeria Romana. Este vorba despre un HMV complet blindat greu de 12,5 tone ce poate fi folosit la interventii rapide in cazul unui potential conflict. Masina care are un pret de pornire de 450.000 de euro este produsa in Austria, insa are si destul de multe componente romanesti care au fost produse de Industrial Park Automecanica Medias. Conform lui Sebastian Pop, atat reprezentantii Jandarmeriei Romane au fost interesati de vehicul, cat si cei ai Politiei din Romania. Cu astfel de masini HMV 1 sunt echipate fortele de interventie din Austria, dar si cele din Germania, scrie Playtech.





Un grup de voluntari a baut apa contaminata cu E.coli in numele stiintei Uneori cercetatorii realizeaza experimentele in vasele din laborator, alteori observa persoane ce sunt deja bolnave. Insa mai sunt momente in care cer oamenilor sa bea apa cu E.coli pentru a observa cum se manifesta diareea calatorului. In cadrul unui nou studiu, voluntarii au consumat o ceasca de E.coli pentu stiinta. Conform Live Science, prin intermediul acestui sacrificiu au reusit sa obtinuta raspunsul la o intrebare cruciala: ''Influenteaza grupa de sange severitatea infectiei cu E.coli?'' Conform rezultatelor, exista diferente privind severitata in functie de grupa de sange. Persoanele cu grupa A s-au imbolnavit mai repede si au resimtit simptome mai puternice decat cei cu grupa B si O, afirma specialistii. Conform specialistilor, bacteria elibereaza o proteina ce se ataseaza de celulele intestinale in cazul persoanelor cu grupa de sange A, insa in cazul celorlalte grupe de sange nu a fost observata aceeasi interactiune. Noua descoperire poate ajuta, in viitor, la realizarea unui vaccin, arata Descopera.





Un barbat a chemat politia fiindca un porc il urmarea Atunci cand politistii din Ohio au primit un apel de la un barbat care sustinea ca este urmarit de un porc la primele ore ale diminetii de sambata au presupus ca barbatul era in stare de ebrietate. Insa, cand au ajuns la fata locului, agentii au constat ca barbatul - cat se poate de treaz - era intr-adevar urmarit de un porc... deosebit de insistent, noteaza The Telegraph, citat de Agerpres.ro. "Am raspuns apelului unui barbat, evident beat, care se intorcea acasa de la bar la ora 5:26", a indicat departamentul de politie din North Ridgeville pe pagina sa Facebook. Politia a aflat, insa, ca barbatul nu se intorcea de la barul "Gara" din Elyria, Ohio, ci chiar de la gara orasului si pentru ca a inceput sa fie urmarit de un porc a sunat la politie nestiind ce sa faca, informeaza Stirile ProTv.





''Amprenta" sistemului vascular de la nivelul fetei ar putea fi inclusa in viitoarele modele Iphone Descris intr-un brevet inregistrat inca din anul 2015, un nou sistem de autentificare biometrica foloseste "radiatie pulsatorie" pentru a penetra sub nivelul pielii, observand detalii in mod normal ascunse privirii. Departe de a fi daunator, sistemul foloseste impulsuri puternice de lumina infrarosie pentru a expune venele sanguine aflate imediat sub nivelul pielii. Distribuit in mod diferit de la o persoana la alta, sistemul vascular poate servi ca semnatura biometrica foarte greu de falsificat. Folosit in tandem cu tehnologia Face ID deja existenta, noul sistem de autentificare biometrica poate imbunatati substantial securitatea functiei de recunoastere faciala. Spre exemplu, "amprenta" fetei umane in spectrul infrarosu este substantial diferita chiar si in cazul gemenilor identici. In plus, folosirea combinata a doua tehnologii de scanare biometrica ar face aproape din falsificarea trasaturilor faciale o sarcina aproape imposibila, relateaza Descopera.