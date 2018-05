Faze tari: Pierdut acum 400 de ani, trupul lui Mihai Viteazu a fost gasit la o manastire de pe malul Oltului; Un craiovean si echipa sa de specialisti au proiectat o raza laser ce poate incalzi apa la 100.000 de grade Celsius cat ai clipi; Cum arata viitorul tehnologiei pentru experti, antreprenori si autori

Pierdut acum 400 de ani, trupul lui Mihai Viteazu a fost gasit la o manastire de pe malul Oltului O intamplare recenta aduce lumina intr-una dintre cele mai mari enigme ale istoriei romanilor. Trupul lui Mihai Viteazu, fauritorul primei Uniri - cea din anul 1600, a fost descoperit la Manastirea Plaviceni de pe malul Oltului. Osemintele au fost gasite in anul 2010 de calugarii de la Plaviceni, dar a durat ceva timp pana ce importanta acestei descoperiri a fost confirmata cu mijloace stiintifice. Staretul Manastirii Plaviceni, parintele Teoctist Moldovanu, a intuit ca osemintele ii apartin marelui voievod, pornind de la cateva date certe: manastirea a fost ctitorita de Doamna Stanca - vaduva lui Mihai Viteazu, hramul manastirii este al Arhanghelului Mihail, iar din scheletul deshumat in anul 2010 lipseau capul si mainile - ceea ce corespunde marturiilor istorice privind modul cum a fost ucis si mutilat Mihai Viteazu, in anul 1601, potrivit O intamplare recenta aduce lumina intr-una dintre cele mai mari enigme ale istoriei romanilor. Trupul lui Mihai Viteazu, fauritorul primei Uniri - cea din anul 1600, a fost descoperit la Manastirea Plaviceni de pe malul Oltului. Osemintele au fost gasite in anul 2010 de calugarii de la Plaviceni, dar a durat ceva timp pana ce importanta acestei descoperiri a fost confirmata cu mijloace stiintifice. Staretul Manastirii Plaviceni, parintele Teoctist Moldovanu, a intuit ca osemintele ii apartin marelui voievod, pornind de la cateva date certe: manastirea a fost ctitorita de Doamna Stanca - vaduva lui Mihai Viteazu, hramul manastirii este al Arhanghelului Mihail, iar din scheletul deshumat in anul 2010 lipseau capul si mainile - ceea ce corespunde marturiilor istorice privind modul cum a fost ucis si mutilat Mihai Viteazu, in anul 1601, potrivit Romania Libera.





Un craiovean si echipa sa de specialisti au proiectat o raza laser ce poate incalzi apa la 100.000 de grade Celsius cat ai clipi O noua raza laser proiectata de cercetatori te-ar putea scapa de ''chinul'' asteptarii celor 3-4 minute pentru ca apa dintr-un ibric sa se fiarba. Desigur, dispozitivul cu raze X nu este menit sa-ti faca un ceai, ci va fi utilizat pentru analizarea materiei. Laserul cu raze X poate aduce apa de la temperatura camerei la 100.000 de grade Celsius intr-o milionime dintr-o milionime dintr-o secunda. Conform Digital Trends, experimentul a fost realizat in cadrul Universitatii Stanford si a implicat transmiterea unor pulsatii de raze X extrem de intense catre jetul de apa, astfel rezultand un mod cu totul nou de incalzire a apei. Laserul cu raze X utilizat in cadrul acestui experiment a fost dat in functie din anul 2009, iar construirea lui ar fi durat cativa ani, sustine Nicusor Timneanu, cercetator din cadrul Universitatii Uppsala din Suedia, relateaza O noua raza laser proiectata de cercetatori te-ar putea scapa de ''chinul'' asteptarii celor 3-4 minute pentru ca apa dintr-un ibric sa se fiarba. Desigur, dispozitivul cu raze X nu este menit sa-ti faca un ceai, ci va fi utilizat pentru analizarea materiei. Laserul cu raze X poate aduce apa de la temperatura camerei la 100.000 de grade Celsius intr-o milionime dintr-o milionime dintr-o secunda. Conform Digital Trends, experimentul a fost realizat in cadrul Universitatii Stanford si a implicat transmiterea unor pulsatii de raze X extrem de intense catre jetul de apa, astfel rezultand un mod cu totul nou de incalzire a apei. Laserul cu raze X utilizat in cadrul acestui experiment a fost dat in functie din anul 2009, iar construirea lui ar fi durat cativa ani, sustine Nicusor Timneanu, cercetator din cadrul Universitatii Uppsala din Suedia, relateaza Descopera.





Cum arata viitorul tehnologiei pentru experti, antreprenori si autori Viitorul este timpul in care companiile isi fac planuri si scriitorii descriu utopii, distopii sau lucruri care, pur si simplu, trebuie sa se intample. La iCEE.fest 2018 poti vedea cateva fragmente din acest viitor. Ca in fiecare an, Google si Facebook vin la Bucuresti, pe 14 si 15 iunie, cu experti gata sa raspunda tuturor intrebarilor publicului in timp ce Netflix, CNN, The New York Times, Instagram, Youtube sau Shazam completeaza o oferta de continut concentrate din domeniul digital si tehnologie care nu este egalata de alte evenimente de acest tip din regiunea central si est europeana. De la cum influenteaza tehnologia marketingul si comunicarea sau e-commerce-ul, iCEE.fest acopera acum si domenii precum realitatea virtuala, creativitatea, continutul alternativ sau impactul tehnologiei in medicina sau chiar politica, informeaza Viitorul este timpul in care companiile isi fac planuri si scriitorii descriu utopii, distopii sau lucruri care, pur si simplu, trebuie sa se intample. La iCEE.fest 2018 poti vedea cateva fragmente din acest viitor. Ca in fiecare an, Google si Facebook vin la Bucuresti, pe 14 si 15 iunie, cu experti gata sa raspunda tuturor intrebarilor publicului in timp ce Netflix, CNN, The New York Times, Instagram, Youtube sau Shazam completeaza o oferta de continut concentrate din domeniul digital si tehnologie care nu este egalata de alte evenimente de acest tip din regiunea central si est europeana. De la cum influenteaza tehnologia marketingul si comunicarea sau e-commerce-ul, iCEE.fest acopera acum si domenii precum realitatea virtuala, creativitatea, continutul alternativ sau impactul tehnologiei in medicina sau chiar politica, informeaza Playtech.





O noua descoperire de exceptie in Romania: mamiferul preistoric Litovoi Fosilele unui nou mamifer preistoric, ce a trait acum aproape 70 de milioane de ani, au fost descoperite pe teritoriul Geoparcului UNESCO din Tara Hategului. Mamiferul a primit numele voievodului Litovoi. O echipa internationala de cercetatori, condusa de dr. Zoltan Csiki - Sava de la Facultatea de Geologie si Geofizica a Universitatii din Bucuresti, a descoperit si a descris o noua specie de mamifer preistoric, care a fost contemporan cu dinozaurii pitici din Transilvania. Din echipa de cercetare au mai facut parte paleontologi renumiti la nivel mondial, printre care Matyas Vremir de la Societatea Muzeului Transilvan din Cluj-Napoca, Stephen Brusatte de la Universitatea din Edinburgh (Marea Britanie), respectiv Meng Jin si Mark Norell de la Muzeul de Istorie Naturala a Americii din New York. Noua specie de mamifer, cu o vechime de 68 de milioane de ani, a fost identificata pe baza unui schelet partial descoperit intr-un sit de pe teritoriul Geoparcului UNESCO, scrie Fosilele unui nou mamifer preistoric, ce a trait acum aproape 70 de milioane de ani, au fost descoperite pe teritoriul Geoparcului UNESCO din Tara Hategului. Mamiferul a primit numele voievodului Litovoi. O echipa internationala de cercetatori, condusa de dr. Zoltan Csiki - Sava de la Facultatea de Geologie si Geofizica a Universitatii din Bucuresti, a descoperit si a descris o noua specie de mamifer preistoric, care a fost contemporan cu dinozaurii pitici din Transilvania. Din echipa de cercetare au mai facut parte paleontologi renumiti la nivel mondial, printre care Matyas Vremir de la Societatea Muzeului Transilvan din Cluj-Napoca, Stephen Brusatte de la Universitatea din Edinburgh (Marea Britanie), respectiv Meng Jin si Mark Norell de la Muzeul de Istorie Naturala a Americii din New York. Noua specie de mamifer, cu o vechime de 68 de milioane de ani, a fost identificata pe baza unui schelet partial descoperit intr-un sit de pe teritoriul Geoparcului UNESCO, scrie Descopera.





Compania ruseasca care-ti da bani grei sa dai recenzii false la restaurante Fratilor, o sa va vina greu sa credeti, dar se pare ca exista o companie ruseasca care incearca sa controleze informatiile pe care le gasim online. Conform Reuters, Bacon Agency, o firma de marketing, a impartit pliante in restaurantele din orasele care vor gazdui luna viitoare meciurile Cupei Mondiale. Aceasta se oferea sa scrie cat mai multe recenzii false pe TripAdvsior pentru a propulsa acele localuri in top 10. Presedintele Bacon Agency spune ca stie ca genul asta de chestie este interzisa de TripAdvisor, dar mai stie si ca restaurantele o fac oricum, asa ca vrea sa fie doar un intermediar. TripAdvisor nu inghite nimic - si compania spune ca dorinta de promovare a firmei Bacon Agency a fost una dintre cele mai mari greseli pe care le-a comis, arata Fratilor, o sa va vina greu sa credeti, dar se pare ca exista o companie ruseasca care incearca sa controleze informatiile pe care le gasim online. Conform Reuters, Bacon Agency, o firma de marketing, a impartit pliante in restaurantele din orasele care vor gazdui luna viitoare meciurile Cupei Mondiale. Aceasta se oferea sa scrie cat mai multe recenzii false pe TripAdvsior pentru a propulsa acele localuri in top 10. Presedintele Bacon Agency spune ca stie ca genul asta de chestie este interzisa de TripAdvisor, dar mai stie si ca restaurantele o fac oricum, asa ca vrea sa fie doar un intermediar. TripAdvisor nu inghite nimic - si compania spune ca dorinta de promovare a firmei Bacon Agency a fost una dintre cele mai mari greseli pe care le-a comis, arata VICE.