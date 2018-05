Faze tari: Întâmplare ciudată în SUA: un bărbat a fost urmărit noaptea de un porc; Panică în rândul menajerelor în pielea goală: clienţii vor sex, nu curăţenie la ei în casă

Un bărbat din Ohio a sunat la poliţie la 5:26 am deoarece era urmărit de un porc prea afectuos. ''Uh, bună, merg către casă de la staţia de tren Elyrian şi un porc a început din senin să mă urmărească,'' le-a spus bărbatul dispecerilor de la 911. Conform Science Alert, autorităţile americane au crezut că discută cu o persoană în stare de ebrietate, însă chiar şi aşa ofiţerii au venit la faţa locului şi au observat un bărbat care nu consumase alcool, urmărit de un porc, scrie descoperă.ro În căutarea vieții extraterestre, o echipă de cercetătorii a descoperit niște semnale radio extrem de puternice care provin din spațiul cosmic și care le dau mari bătăi de cap. Proiectul „Breakthrough Listen” a descoperit semnalele radio numite Fast Radio Burst (FRB) în timp ce analizau cerul din Australia – ca parte a uneia din celei mai mari căutări ale vieții extraterestre din Calea Lactee și din jurul stelelor. Cercetătorul Danny Prince a spus că a fost entuziasmat când a fost descoperită izbucnirea semnalelor de la miliarde de ani distanță, dar este puțin probabil ca extratereștrii să fie în spatele lor, relatează Playtech. Panică! „Fetele noastre se deplasează la domiciliul clientului care le-a solicitat. Se dezbracă şi încep să cureţe. Însă după nici 20 de minute, gazda începe să facă aluzii să le facă propuneri indecente spunându-le că în loc se le achite cei 70 de lire sterline pe oră, dublează suma pentru a obţine favoruri sexuale. De multe ori oferă şi mai mulţi bani, putând ajunge la sume cuprinse între 500 şi 1.000 de lire sterline”, a declarat pentru ziarul Metro un reprezentant al companiei „Nude Plus”, notează Click Nimeni nu ştie exact când locuitorii din Yap, o mică insulă din Micronezia, au început să utilizeze discuri uriaşe din calcar sub forma banilor, iar această formă unică de valută a fost prezentă pe insulă secole bune şi este prezentă şi în prezent. Insulele din Micronezia utilizează dolarul american ca monedă oficială, însă pe insula Yap oamenii utilizează şi o altă formă de valută, discurile uriaşe din calcar. Conform Oddity Central, în prezent există sute de discuri împrăştiate pe întreaga insulă, unele localizate în faţa hotelurilor, magazinelor, în păduri, însă majoritatea se află în banca pentru bani din piatră amplasată în fiecare sat. Se estimează că ar exista aproximativ 13.000 de discuri din piatră în circulaţie în Yap, ce au mărimi cuprinse între 30 de centimetri şi 3,5 metri, cel mai mare fiind considerat cel mai valoros, conform descoperă.ro Celebrele stânci de la Stonhenge ar fi putut fi transportate de fapt de ghețari, nu de oamenii din perioada neolitică, așa cum se credea până acum. Totuși, mulți arheologi nu sunt de acord cu teoria aceasta, pe motiv că nu are suficiente dovezi și că minimizează realizările, talentul și imaginația constructorilor din vremuri preistorice. Monumentul este format din două tipuri de stânci, care vin din locuri diferite. Stâncile mai mari, de nouă metri și cu greutăți de 22,6 tone fiecare, provin cel mai probabil din Marlborough Downs, la 32 de kilometri de Stonehenge. Așa-zisele stânci albastre (numite așa pentru nuanța pe care le-o oferă ploaia) sunt mai mici, au în jur de 3,6 tone fiecare și sunt făcute din vreo 30 de tipuri de piatră care provin din diverse zone din Wales, la 225 kilometri de Stonehenge, arată Playtech