Faze tari: O inovatie poate face ca unul dintre cele mai grave tipuri de cancer sa devina istorie; Cea mai indrazneata procedura medicala: un creier creat de la zero; Raspunsul MAI la intrebarea "Pot sa beau 3 beri fara sa patesc nimic?"

O inovatie poate face ca unul dintre cele mai grave tipuri de cancer sa devina istorie Cercetatorii de la MIT au creat un nou medicament administrat cu ajutorul nanoparticulelor care poate oferi o noua metoda de a trata glioblastoma, o tumoare pe creier extrem de agresiva la care speranta de viata a pacientilor diagnosticati este mai putin de 15 luni. Particulele, care transporta doua substante diferite, sunt facute pentru a trece usor de bariera sange-creier si pot ataca celulele tumorii. Un medicament avariaza ADN-ul celulelor, in timp ce al doilea interfereaza cu celulele care repara in mod normal daunele facute, scrie Phys. In experimentele asupra soarecilor, cercetatorii au aratat ca particulele pot diminua dimensiunea tumorilor si pot preveni recresterea acestora, scrie Descopera.





Cea mai indrazneata procedura medicala: un creier creat de la zero Medicina se afla intr-o continua dezvoltare datorita evolutiei tehnologiei, iar cercetatorii nu inceteaza sa ne surprinda cu descoperirile lor inedite. Acum, oamenii de stiinta au reusit sa gaseasca o metoda prin care sa recreeze un creier, bucata cu bucata. Studiul a fost realizat de cercetatori de la Universitatea din Tokyo. Ei au creat o metoda de crestere si de conectare a neuronilor unici, folosind modele geometrice pentru a directiona neuronii mai precis, celula cu celula. Pana acum, cercetatorii au creat o materie simpla a creierului, cu ajutorul "culturilor in vitro" - un proces care creste neuronii intr-o aglomeratie. Legaturile dintre aceste culturi sunt aleatorii, ceea ce face tesutul cerebral greu de studiat, relateaza Playtech.





Raspunsul MAI la intrebarea "Pot sa beau 3 beri fara sa patesc nimic?" Ministerul Afacerilor Interne a publicat pe contul de Facebook un mesaj pentru soferi cu privire la consumul de alcool si condusul. "Intrebare primita pe Facebook MAI - Este adevarat ca pot sa beau 3 beri fara sa patesc nimic? Am inteles ca la fiola iese 0,05!", se arata in postarea ministerului. Iar raspunsul MAI la aceasta intrebare este: "1. Din punctul nostru de vedere puteti sa beti cate beri vreti, atat timp cat nu conduceti dupa, desi consumul excesiv de alcool dauneaza grav sanatatii!; 2. Alcoolemia este stabilita de etilotest si nu este identica pentru toata lumea la aceeasi cantitate de alcool consumata!; 3. Daca totusi vreti sa conduceti, va recomandam berea fara alcool...este mai bine si pentru dumneavoastra si pentru participantii la trafic, dar si pentru noi!", informeaza Stirile ProTv.





Ovidiu Sarpe, romanul care a fugit pe vas in Marea Britanie, in anii '80. Acum detine mai multe afaceri romanesti Ovidiu Sarpe a fugit pe un vas in Marea Britanie si in 40 de ani a creat o mica Romanie acolo. A fost primul roman cu magazin in zona Burnt Oak din Londra. Acum sunt 27 de afaceri romanesti acolo, iar zona a capatat un nume mai accesibil romanilor: Burtoaca, fiindca pronuntia englezeasa Burnt Oak era mai grea. Ovidiu Sarpe intampina o doamna cu palarie de paie: "Ce mai faceti?" Un grup de barbati isi beau cafeaua de dimineata si impart impresii. Pe firma scrie mare: "Papica buna". Pe strada trece o masina din care duduie o melodie romaneasca. Din cofetarie se simt timid arome de rom si vanilie si cateva doamne invart la cozonaci. Burnt Oak, unul dintr cartierele Londrei, este o mica Romanie. Conationalii l-au botezat Burtoaca, fiindca era grea pronuntia Burnt Oak din engleza. Oricum ar fi, cartierul este un surogat al lui "acasa", arata Libertatea.