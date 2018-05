Faze tari: Cea mai mare pensie civila: un magistrat ia peste 56.000 lei brut lunar. Din cat a contribuit, ar fi meritat doar 3.600 lei; De ce a intrat o masina Tesla intr-un echipaj de politie; Concert pe sarma, la 1.400 de metri inaltime. Spectacolul oferit de o trupa de acrobati

Cea mai mare pensie civila: un magistrat ia peste 56.000 lei brut lunar. Din cat a contribuit, ar fi meritat doar 3.600 lei Cea mai mare pensie platita de Casa Nationala de Pensii in aprilie 2018 depaseste 56.800 de lei brut si o incaseaza un magistrat pensionar, au spus oficialii institutiei. 53.200 de lei din valoarea pensiei incasate de magistrat e suportata de la bugetul de stat, alimentat din taxele platite obligatoriu de fiecare roman si firma din Romania. Magistratului pensionar i s-ar cuveni insa in baza contributiei sale la bugetul asigurarilor sociale o pensie de doar 3.600 lei brut pe luna. Un magistrat pensionar ia cea mai mare pensie civila (adica pensie platita de Casa Nationala de Pensii Publice) din Romania. Acesta a incasat o pensie de serviciu in valoare de 56.816 lei brut in aprilie 2018, au spus pentru Economica oficialii Casei Nationale de Pensii Publice, scrie Cea mai mare pensie platita de Casa Nationala de Pensii in aprilie 2018 depaseste 56.800 de lei brut si o incaseaza un magistrat pensionar, au spus oficialii institutiei. 53.200 de lei din valoarea pensiei incasate de magistrat e suportata de la bugetul de stat, alimentat din taxele platite obligatoriu de fiecare roman si firma din Romania. Magistratului pensionar i s-ar cuveni insa in baza contributiei sale la bugetul asigurarilor sociale o pensie de doar 3.600 lei brut pe luna. Un magistrat pensionar ia cea mai mare pensie civila (adica pensie platita de Casa Nationala de Pensii Publice) din Romania. Acesta a incasat o pensie de serviciu in valoare de 56.816 lei brut in aprilie 2018, au spus pentru Economica oficialii Casei Nationale de Pensii Publice, scrie Economica.





De ce a intrat o masina Tesla intr-un echipaj de politie Un sedan Tesla aflat pe pilot automat s-a izbit intr-o masina de politie parcata in Laguna Beach, California. Din fericire, soferul a fost usor ranit, in timp ce masina politiei a fost avariata in partea din spate. Potrivit "USA Today", omul care conducea autovehiculul Tesla a declarat ca a pornit pilotul automat inainte ca impactul sa aiba loc - este cel mai recent accident de aceasta natura dintr-o serie de incidente care implica autovehicule Tesla. Incidentul a avut loc in contextul in care Tesla se confrunta cu un control care priveste functia de autopilot. Iar asta se intampla deoarece accidentele de acest tip s-au inmultit in ultima perioada. Doar in luna martie, soferul unui SUV Model X a murit in timp ce avea activata functia de autopilot. De asemenea, un alt sofer din Salt Lake City a fost ranit pentru ca a intrat intr-un camion de pompieri parcat, relateaza Playtech.





Concert pe sarma, la 1.400 de metri inaltime. Spectacolul oferit de o trupa de acrobati O trupa frantuzeasca de acrobati a uimit publicul chinez cu un concert la 1.400 de metri inaltime. N-au cantat rau, dar nu muzica a fost elementul iesit din comun, ci faptul ca in loc de scena au stat pe sarma, deasupra unui hau. Purtand echipament de siguranta si leganandu-se pe alocuri, cei 6 artisti au cantat fiecare la instrumentul sau, in timp ce mergeau pe sarmele agatate de doua stanci. Trupa se lauda cu ispravi similare in Franta, Algeria si Coasta de Fildes, arata Stirile ProTv.





Reusita medicala care va salva vederea a milioane de oameni Cercetatorii au reusit sa imprime 3D primele cornee umane, iar asta inseamna ca tehnica ar putea fi utilizata in viitor pentru a livra un stoc nelimitat de cornee. Corneea este stratul exterior al ochiului uman si are un rol important in focalizarea vederii. Din pacate, exista o lipsa semnificativa de cornee disponibile pentru transplant. Aproximativ zece milioane de oameni din intreaga lume au nevoie de o astfel de interventie chirurgicala pentru a preveni orbirea. In plus, aproximativ cinci milioane de persoane sufera de orbire totala cauzata de cicatrizarea corneei, arsuri, abraziuni sau alte afectiuni. Oameni de stiinta de la Universitatea Newcastle din Marea Britanie sunt responsabili pentru premiera medicala care vine sa rezolve aceasta problema, potrivit Playtech.