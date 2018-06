Faze tari: Un element chimic utilizat rareori ar putea redefini timpul; Pozele cu Liviu Dragnea care l-au facut material de meme; ''Ramele pe steroizi'', organisme cu o superputere uimitoare, au invadat ecosistemele

Un element chimic utilizat rareori ar putea redefini timpul In prezent, cel mai precis ceas din lume pe care il utilizam pentru a determina ora la nivel global are o eroare de aproximativ o secunda la fiecare 300 de milioane de ani. Insa cercetatorii considera ca acest lucru poate fi imbunatatit. In prezent, cercetatorii analizeaza posibilitatea utilizarii lutetiului pentru masurarea timpului. In trecut, o secunda era definita ca o fractiune dintr-o rotatie de 24 de ore a planetei in jurul propiei axe. Insa, conform Live Science, rotatia Pamantului poate varia, asadar cercetatorii au ales sa calibreze ceasurile la un nivel atomic. In 1967, Comitetul International de Masuri si Greutati (CIPM) a definit o secunda ca fiind timpul necesar pentru ca un atom de cesiu sa absoraba suficienta energie pentru a misca. Pentru ca acest lucru sa aiba loc, atomii trebuie sa fie "bombardati" cu aproximativ 9.192.631.770 de cicluri de radiatii cu microunde. Aceste masuratori au fost realizate pe o perioada de aproape trei ani, informeaza publicatia Scientific American, scrie In prezent, cel mai precis ceas din lume pe care il utilizam pentru a determina ora la nivel global are o eroare de aproximativ o secunda la fiecare 300 de milioane de ani. Insa cercetatorii considera ca acest lucru poate fi imbunatatit. In prezent, cercetatorii analizeaza posibilitatea utilizarii lutetiului pentru masurarea timpului. In trecut, o secunda era definita ca o fractiune dintr-o rotatie de 24 de ore a planetei in jurul propiei axe. Insa, conform Live Science, rotatia Pamantului poate varia, asadar cercetatorii au ales sa calibreze ceasurile la un nivel atomic. In 1967, Comitetul International de Masuri si Greutati (CIPM) a definit o secunda ca fiind timpul necesar pentru ca un atom de cesiu sa absoraba suficienta energie pentru a misca. Pentru ca acest lucru sa aiba loc, atomii trebuie sa fie "bombardati" cu aproximativ 9.192.631.770 de cicluri de radiatii cu microunde. Aceste masuratori au fost realizate pe o perioada de aproape trei ani, informeaza publicatia Scientific American, scrie Descopera.





Pozele cu Liviu Dragnea care l-au facut material de meme Liviu Dragnea a fost intr-o deplasare in Elvetia, impreuna cu iubita lui, in perioada in care trebuia sa-si afle sentinta intr-un dosar. De-acolo s-a intors, foarte probabil, cu niste cunostinte despre ceasuri si imaginile de mai jos. Au fost incarcate de iubita lui pe Instagram. Au ajuns insa pe internet si mai departe material de meme. Irina Tanase, iubita lui Liviu Dragnea, a publicat aceste imagini pe contul ei de pe Instagram. In ele apare alaturi de seful PSD in halate albe amandoi si intr-o vizita la fabrica de ceasuri Ulysee Nardin din Elevetia. Prima paralela n-a fost greu de trasat. Sunt oarecum ca Elena si Nicolae Ceausescu. Ea, mai ales, avea pretentii de om de stiinta, relateaza Liviu Dragnea a fost intr-o deplasare in Elvetia, impreuna cu iubita lui, in perioada in care trebuia sa-si afle sentinta intr-un dosar. De-acolo s-a intors, foarte probabil, cu niste cunostinte despre ceasuri si imaginile de mai jos. Au fost incarcate de iubita lui pe Instagram. Au ajuns insa pe internet si mai departe material de meme. Irina Tanase, iubita lui Liviu Dragnea, a publicat aceste imagini pe contul ei de pe Instagram. In ele apare alaturi de seful PSD in halate albe amandoi si intr-o vizita la fabrica de ceasuri Ulysee Nardin din Elevetia. Prima paralela n-a fost greu de trasat. Sunt oarecum ca Elena si Nicolae Ceausescu. Ea, mai ales, avea pretentii de om de stiinta, relateaza Playtech.





''Ramele pe steroizi'', organisme cu o superputere uimitoare, au invadat ecosistemele Frantei timp de decenii Timp de doua decenii, viermii plati cu cap de ciocan sau, dupa numele stiintific, genul Bipalium si Diversibipalium, au invadat ecosistemele Frantei, hranindu-se cu creaturi mici care traiesc pe si in sol. Acestia au corpuri musculare si colorate, capete alungite precum rechinii-ciocan si pot masura pana la 40 de centimetri, scrie Live Science. Timp de 20 de ani, cinci specii invazive din acest gen au fost descoperite in regiuni ale Frantei sau in teritoriile franceze, conform unui studiu care a adunat relatari despre aparitiile in natura incepand cu anul 1999. Este primul studiu care arata amploarea invaziei si pune problema cu privire la impactul asupra ecosistemelor. De asemenea, au o superputere: regenerarea. Atunci cand parti din corp sunt amputate, acestea reapar pana la recompletarea totala, informeaza Frantei timp de decenii Timp de doua decenii, viermii plati cu cap de ciocan sau, dupa numele stiintific, genul Bipalium si Diversibipalium, au invadat ecosistemele Frantei, hranindu-se cu creaturi mici care traiesc pe si in sol. Acestia au corpuri musculare si colorate, capete alungite precum rechinii-ciocan si pot masura pana la 40 de centimetri, scrie Live Science. Timp de 20 de ani, cinci specii invazive din acest gen au fost descoperite in regiuni ale Frantei sau in teritoriile franceze, conform unui studiu care a adunat relatari despre aparitiile in natura incepand cu anul 1999. Este primul studiu care arata amploarea invaziei si pune problema cu privire la impactul asupra ecosistemelor. De asemenea, au o superputere: regenerarea. Atunci cand parti din corp sunt amputate, acestea reapar pana la recompletarea totala, informeaza Descopera.





Dezvaluire istorica despre crucificarea folosita de romani ca tortura Un schelet roman cu o gaura in picior a fost gasit in Italia si este una dintre putinele dovezi ce prezinta acelasi tip de tortura care l-a ucis pe Iisus. Scehetul vechi de 2000 de ani fost a gasit in urma unor sapaturi din nordul Italiei. Acesta prezinta semne ale unor "leziuni particulare" pe calcaiul drept, care sugereaza ca omul a fost crucificat. In ciuda faptului ca romanii au practicat rastignirea timp de aproape un mileniu, pe zeci de mii de oameni, inclusiv pe Iisus, dovada tehnicii este rara. Un alt exemplu de acest gen este un cui de 18 cm, gasit in corpul unui barbat evreu. Acesta a fost descoperit intr-un mormant din Ierusalim, in 1968, conform Un schelet roman cu o gaura in picior a fost gasit in Italia si este una dintre putinele dovezi ce prezinta acelasi tip de tortura care l-a ucis pe Iisus. Scehetul vechi de 2000 de ani fost a gasit in urma unor sapaturi din nordul Italiei. Acesta prezinta semne ale unor "leziuni particulare" pe calcaiul drept, care sugereaza ca omul a fost crucificat. In ciuda faptului ca romanii au practicat rastignirea timp de aproape un mileniu, pe zeci de mii de oameni, inclusiv pe Iisus, dovada tehnicii este rara. Un alt exemplu de acest gen este un cui de 18 cm, gasit in corpul unui barbat evreu. Acesta a fost descoperit intr-un mormant din Ierusalim, in 1968, conform Playtech.