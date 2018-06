Faze tari: Premiera mondiala! Medicii au reusit sa trateze cancerul de san in stare avansata; Cultivatorul de goji somat sa isi distruga cultura, disperat. I-a trimis o scrisoare ministrului Petre Daea; Un barbat putea in asa hal incat avionul cu care zbura a trebuit sa faca o aterizare de urgenta

Premiera mondiala! Medicii au reusit sa trateze cancerul de san in stare avansata O femeie cu cancer de san in forma avansata a fost vindecata complet de o terapie noua prin care medicii au sporit puterea sistemului imunitar pentru ca acesta sa lupte cu tumorile, potrivit The Guardian. Este pentru prima data in istorie cand un pacient in stadiu avansat a fost tratat cu succes printr-o forma de imunoterapie care utilizeaza propriile imunitare ale pacientului pentru a gasi si distruge celulele canceroase care s-au format in corp. Judy Perkins, inginer din Florida, avea 49 de ani cand a fost selectata pentru noua terapie radicala dupa o serie de runde de chimioterapie care nu au dat rezultate, in incercarea de a opri tumoarea din a se raspandi dinspre sanul drept catre ficat si alte organe. La acel moment, medicii ii dadeau trei ani te trait, scrie O femeie cu cancer de san in forma avansata a fost vindecata complet de o terapie noua prin care medicii au sporit puterea sistemului imunitar pentru ca acesta sa lupte cu tumorile, potrivit The Guardian. Este pentru prima data in istorie cand un pacient in stadiu avansat a fost tratat cu succes printr-o forma de imunoterapie care utilizeaza propriile imunitare ale pacientului pentru a gasi si distruge celulele canceroase care s-au format in corp. Judy Perkins, inginer din Florida, avea 49 de ani cand a fost selectata pentru noua terapie radicala dupa o serie de runde de chimioterapie care nu au dat rezultate, in incercarea de a opri tumoarea din a se raspandi dinspre sanul drept catre ficat si alte organe. La acel moment, medicii ii dadeau trei ani te trait, scrie Descopera.





Cultivatorul de goji somat sa isi distruga cultura, disperat. I-a trimis o scrisoare ministrului Petre Daea Emeric Kolbaszer este disperat pentru ca mai are la dispozitie doar cateva zile pentru a primi din partea primariei semnatura pentru dosarul pe care il are de depus la APIA, de care depinde si finantarea unor proiecte. Judetul Satu Mare se poate lauda cu cea mai mare cultura bio de goji din Romania, dar acest lucru pare sa nu le impresioneze pe autoritatile locale. Cultivatorul de goji Emeric Kolbaszer din Ciuperceni inca nu a primit din partea primariei Agris, de care apartine localitatea Ciuperceni, semnatura necesara pentru depunerea documentelor la APIA. Terenul pe care Emeric Kolbaszer il foloseste este luat in chirie de la Parohia Catolica unita cu Roma, care are un proces de punere in posesie pe acea suprafata de teren, dar primaria sustine, dupa mai bine de cinci ani de cand omul a inchiriat terenul, ca acesta le apartine si ii cere desfiintarea culturii si transformarea terenului in pasune, relateaza Adevarul.





Un barbat putea in asa hal incat avionul cu care zbura a trebuit sa faca o aterizare de urgenta Nu a fost vorba despre un miros clasic. Asta a fost un fel de duhoare la nivel de arma chimica. Barbatul al carui nume nu-l stim pleca din Amsterdam spre insulele spaniole Gran Canaria cand mirosul sau a coplesit avionul Transavia atat de rau incat cativa pasageri au inceput sa vomite. Altii au lesinat, corpurile lor aparent au decis ca singurul mod in care ar putea sa faca fata mirosului a fost sa alunece in imbratisarea dulce a inconstientei. "Era ca si cum tipul nu s-ar fi spalat deloc timp de cateva saptamani", un pasager pe nume Piet van Haut a declarat pentru Mirror. "Catorva pasageri li s-a facut rau si au trebuit sa vomite.". Echipajul zborului, nestiind ce sa faca, l-au condus pe tip in baia din avion in speranta ca asta va tine mirosul in carantina, dar usile glisante fragile nu au facut fata mirosului herculian. In timp ce pasagerii vomitau si lesinau, pilotul a decis ca mai ramasese un singur lucru de facut, asa ca avionul a facut o oprire de urgenta in sudul Portugaliei ca sa-l scoata pe saracul barbat imputit, potrivit VICE.





Un politist oradean a oprit traficul pentru a permite unui card de rate sa traverseze Un politist din Oradea a oprit, marti, traficul rutier in centrul municipiului pentru a ajuta un card de rate sa ajunga, in siguranta, pe malul Crisului Repede. Imaginea a fost surprise de un oradean care a declarat, pentru Bihon.ro, ca a fost oprit in trafic pentru ca o rata cu boboci sa traverseze strada in siguranta. Potrivit soferului, politistul a insotit cardul de rate pana pe malul Crisului, pentru a se asigura ca acestea traverseaza strada in siguranta, precizeaza Stirile ProTv.