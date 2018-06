Faze tari: Caz absurd în Europa: vaca ieșită din UE care a fost condamnată la viață; Un preot a primit, din greșeală, un mesaj intim. Cum i-a răspuns expeditorului; De ce zilele de pe Pământ nu mai au doar 18 ore, ca acum un miliard de ani

Autoritățile bulgare au condamnat o vacă gestantă la moarte, după ce aceasta s-a avântat în exteriorul granițelor UE, în Serbia, fără să aibă documentele necesare pentru a intra înapoi în teritoriu. Vaca se numește Penka și aparține bulgarului Ivan Haralampiev. Ea a pătruns pe teritoriul Serbiei fără ca gărzile de graniță să o observe. Statul bulgar i-a interzis vacii Penka să treacă granița înapoi în Bulgaria, în conformitate cu regulile europene, potrivit Playtech. Scheletul a fost descoperit în urma excavărilor realizate într-un mormânt din nordul Italiei, rămăşiţele având urme ale unei „leziuni particulare” pe călcăiul drept, aspect ce sugerează că bărbatul a fost crucificat. Singurul exemplu al practicii este reprezentat de un cui de 19 centimetri descoperit în corpul unui evreu în 1968. Dovezile practicii sunt atât de rare deoarece crucile din lemn pe care le-au utilizat se dezintegrează rapid. De asemenea, piroanele ar fi avut proprietăţi magice, aşadar deseori erau furate de la victime, potrivit Descopera. Simon Rundell a primit un mesaj care, clar, era destinat altcuiva, însă a profitat de greșeala expeditorului și i-a răspuns într-o manieră amuzantă. Ulterior, clericul a postat schimbul de replici, pe Twitter, iar reacțiile internauților nu au întârziat să apară. “Ești ok, sexy? Mâine lucrezi?” este mesajul primit de Rundell. Răspunsul bărbatului nu a întârziat să apară: „Da, mâine voi ține Liturghia la 9.30 și la 11.15, dar nu cred că ai vrut să trimiți acest mesaj unui preot”, potrivit Stirile ProTv. Se pare că lungimea zilelor pe Pământ este legată strâns de Lună. Un studiu a analizat relația dintre Pământ și Lună și a arătat că, în urmă cu 1,4 miliarde de ani, zilele aveau în jur de 18 ore. Acest lucru înseamnă că am câștigat de atunci cam 6 ore în plus, adică 0,00001542857 secunde în fiecare an. Acest lucru se întâmplă pentru că Luna, în mod constant, se mută puțin mai departe de Pământ, astfel încât rotația lui încetinește, potrivit Playtech. .Un bărbat și o femeie din Cipru, care tocmai ajuseseră în România, au urcat în autobuz. Cei doi își cumpăraseră un card cu două călătorii, însă ei nu au știut că nu a fost validat corect cardul. Controlorii RATB i-au amendat pe aceștia și i-au informat eronat inițial că „suprataxa e de 50 de euro”, în loc de 50 de lei. Angajații RATB le-au menționat ulterior turiștilor că suprataxa este de fapt de 50 lei, deși ceilalți călători au intervenit și au încercat să le explice controlorilor că este vorba de o greșeală, pentru că cei doi au validat cardul, însă nu au fost instruiți cum se validează corect, potrivit Digi24.