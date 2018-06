Faze tari: Regimul Infinit, jocul in care il ajuti pe Iliescu sa fuga de Moarte; Calatoria in timp este reala: cercetatorii au creat deja o masina a timpului; Cea mai rapida drona din lume ar putea fi cosmarul Americii

Regimul Infinit, jocul in care il ajuti pe Iliescu sa fuga de Moarte Daca vrei sa-i dai o mana de ajutor lui Ion Iliescu sa mai fuga putin de moarte, dar sa si chemi mineri sa planteze panselute, Regimul Infinit e jocul pe care trebuie sa-l incerci. Ca Iliescu o sa ne ingroape pe toti, asta e de mult stiuta. Ca nici n-o sa vada inchisoare in dosarele pe care le are, asta e a doua chestie de care putem fi siguri. Poate ca si tu urasti personagiul la fel de mult pe cat o fac eu, dar uneori trebuie sa mai faci si haz de necaz. Cam asta e ideea cu Regimul Infinit, un joc destul de simplu, dar destul de complex in acelasi timp. Ideea din spatele jocului e simpla: trebuie sa o ajuti pe Bunicuta sa ajunga cat mai departe in viata, in timp ce Moartea e pe urmele ei. Mecanica jocului e destul de la obiect: trebuie sa apesi pe tasta Space ca sa sari peste obstacole - cu cat tii apasat mai mult, cu atat vei ajunge mai sus, scrie Daca vrei sa-i dai o mana de ajutor lui Ion Iliescu sa mai fuga putin de moarte, dar sa si chemi mineri sa planteze panselute, Regimul Infinit e jocul pe care trebuie sa-l incerci. Ca Iliescu o sa ne ingroape pe toti, asta e de mult stiuta. Ca nici n-o sa vada inchisoare in dosarele pe care le are, asta e a doua chestie de care putem fi siguri. Poate ca si tu urasti personagiul la fel de mult pe cat o fac eu, dar uneori trebuie sa mai faci si haz de necaz. Cam asta e ideea cu Regimul Infinit, un joc destul de simplu, dar destul de complex in acelasi timp. Ideea din spatele jocului e simpla: trebuie sa o ajuti pe Bunicuta sa ajunga cat mai departe in viata, in timp ce Moartea e pe urmele ei. Mecanica jocului e destul de la obiect: trebuie sa apesi pe tasta Space ca sa sari peste obstacole - cu cat tii apasat mai mult, cu atat vei ajunge mai sus, scrie Playtech.





Calatoria in timp este reala: cercetatorii au creat deja o masina a timpului Calatoria in timp este un concept considerat de multe persoane ca parte din filmele SF. Conceptul exista, insa nu sub forma unei porti alimentate cu plutoniu prin care te plimbi in viitor si trecut. Calatoria in timp este posibila, iar cercetatorii au realizat deja o masina care face acest lucru. Conform teoriei relativitatii speciale a lui Albert Einstein, timpul este relativ in functie de viteza cu care te deplasezi. Acestea sunt bazele conceptelor din lumea reala privind calatoria in timp, informeaza Tech Times. "Cu cat te misti mai repede prin spatiu, cu atat timpul va trece mai lent," afirma astrofizicianul Paul Sutter, din cadrul Universitatii din Ohio. El a adaugat ca, desi in filme este nevoie de concepte complicate pentru a calatori prin timp, de fapt ai nevoie doar de o racheta, relateaza Descopera.





Cea mai rapida drona din lume ar putea fi cosmarul Americii China are in dotare o drona supersonica asa cum folosesc armatele ca sa bombardeze anumite zone. Chinezii marcheaza o premiera cu aceasta creatie. Aeronava militara ar avea denumirea de cod Dark Sword si se banuieste de peste un deceniu ca se afla in dotarea armatei chineze. Existenta ei a fost, in sfarsit, dezvaluita. Desi avionul este inca un mister, expertii in aviatica militara sunt de parere ca Dark Sword face parte din categoria UAV-urilor (Unnamed Aerial Vehicle), aeronave care n-au nevoie de pilot pentru a zbura. Acestea pot fi controlate de sol si sunt extrem de eficiente in lupta si in lichidarea tintelor. Daca chinezii reusesc sa produca in serie acest avion, daca nu au facut-o deja, China ar putea scapa de grija antrenarii pilotilor, care e un proces indelungat si nu intotdeauna unul de succes, informeaza Playtech.





26 de doze de antivenin dupa ce a fost muscat de un sarpe decapitat Un barbat din statul american Texas a avut nevoie de douazeci si sase de doze de antivenin dupa ce a fost muscat de capul taiat al unui sarpe cu clopotei pe care tocmai il omorase, relateaza joi BBC. Jennifer Sutcliffe a declarat pentru postul local de televiziune KIII-TV ca lucra in gradina alaturi de sotul sau cand acesta a vazut sarpele de circa 1,25 metri si l-a decapitat. Potrivit New York Post, barbatul pe nume Milo a atacat reptila cu o lopata si i-a taiat capul. In timp ce aduna ramasitele reptilei pentru a le arunca la gunoi, barbatul a fost muscat de capul taiat. La scurt timp, barbatul a inceput sa manifeste crize, dupa cum a povestit Jennifer Sutcliffe pentru KIII-TV. El a fost transportat pe calea aerului de la locuinta aflata in apropiere de Corpus Christi la un spital unde i-a fost administrat antivenin, precizeaza Stirile ProTv.