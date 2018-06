Faze tari: Un băieţel israelian de 3 ani a început să vorbească în limba engleză, fără să-l fi învățat cineva; Un bărbat a fost la un pas de moarte după ce a fost muşcat de un şarpe decapitat; Dus la groapă cu lăutari, într-un camion învelit în mătase

Lanţul de restaurante Villa Italian Kitchen din New York City a găsit o idee nostimă pentru a atrage cât mai mulţi clienţi. Cei care vor să-şi facă nunta în localurile sale pot primi, gratuit, un aranjament de pizza sub formă de buchet al miresei şi o bucată de pizza pe post de floare la butonieră. Stilistul Jessie Bearden creează aranjamentele “florale” din aluat şi umplutură proaspete. Pizza este preparată din brânză mozzarella, roşii mici de California şi salam pepperoni. Buchetele sunt delicioase la gust, relatează Click Într-o țară din Uniunea Europeană s-a pus problema limitării accesului online la filme porno din cauză că acestea sunt ca un drog și afectează negativ sănătatea cetățenilor. Pornografia este considerată distructivă pentru societate, în opinia politicienilor din Polonia, așa că vor să interzică accesul online la site-urile cu filme porno. Este inițiativa Partidului Lege și Dreptate, care se află în acest moment la putere. Parlamentarii vor să introducă un sistem de înregistrare online pe site-urile porno, pentru a nu mai putea fi accesate atât de ușor de către minori, scrie Playtech Un băieţel israelian de etnie druză, provenit dintr-o familie vorbitoare de limba arabă, a ajuns celebru după ce a început să vorbească în engleză cu accent britanic, limbă care, după cum asigură familia sa, nu a învăţat-o acasă. O’Neal Mahmud, numit aşa după baschetbalistul Shaquille O’Neal, are 3 ani și jumătate și nu a pronunţat niciun cuvânt până la vârsta de doi ani, potrivit programului ‘Panim Amitiim’, difuzat de Canal 10 al televiziunii israeliene și citat de Agerpres. După o perioadă în care nu emitea decât sunete de neînţeles, O’Neal a început să vorbească într-o engleză fluentă, potrivit Știrile ProTV Bărbatul lucra în grădină când a observat un şarpe veninos căruia i-a tăiat capul cu lopata. Conform Business Insider, texanul a fost dus de urgenţă la spital deoarece a fost nevoie de o injecţie cu antivenin pentru a combate toxinele. Jennifer Sutcliffe a declarat că soţul este în prezent slăbit, dar stabil, funcţiile rinichilor fiind limitate. Specialistul Leslie Boyer din cadrul Universităţii din Arizona a declarat că tăierea capului unui şarpe nu înseamnă că acesta este inofensiv, informează descoperă.ro Funeralii cu lăutari, mese întinse şi falduri de mătase! Înmormântarea lui Florin Cristofan, zis Paris, liderul romilor din Focşani, a blocat circulaţia pe străzile oraşului. Romi din toată ţara au însoţit cortegiul, iar rudele decedatului au purtat tricouri imprimate cu chipul acestuia şi cu mesajul “Nu te vom uita niciodată”. Zeci de persoane l-au condus la groapă, joi după-amiază, pe Florin Cristofan, care s-a stins pe 1 iunie, din cauza unor probleme cardiace. Pentru această înmormântare, la care au venit oameni din toată ţara, dar şi din străinătate, poliţia s-a mobilizat, mai ales că familia a dorit ca bărbatul să fie dus la cimitir conform obiceiului, cu alai mare, cu lăutari la căpătâiul mortului şi cu caleaşcă, conform Click