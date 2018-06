Faze tari: Roland Garros, erou al aviatiei in Primul Razboi Mondial. De ce astazi turneul de tenis ii poarta numele?; Miracolul de la malul Marii Negre: o plaja din Constanta, curatata intr-o singura ora, in stil japonez; Decizia autoritatilor bulgare in privinta vacutei care a traversat ilegal granita UE

Roland Garros, erou al aviatiei in Primul Razboi Mondial. De ce astazi turneul de tenis ii poarta numele? Numele lui se identifica astazi cu cel mai important turneu international de tenis din lume, dar nimeni nu ii stie cu adevarat povestea. Roland Garros a fost un fan al sportului, dar nici pe departe un jucator de tenis renumit, asa cum am banui. El este unul dintre cei mai cunoscuti aviatori francezi, un erou al Primului Razboi Mondial. Este omul recordurilor si al premierelor. Si totusi, care este legatura intre pilotul care a luptat contra Germanilor si turneul de Grand Slam de la Paris? In 1914, cand a inceput razboiul, Roland Garros era deja celebru in lumea aviatiei. Pe 28 iulie 1914, el se afla la Berlin si din cauza evenimentelor politice, a fost arestat la domiciliu, scrie Numele lui se identifica astazi cu cel mai important turneu international de tenis din lume, dar nimeni nu ii stie cu adevarat povestea. Roland Garros a fost un fan al sportului, dar nici pe departe un jucator de tenis renumit, asa cum am banui. El este unul dintre cei mai cunoscuti aviatori francezi, un erou al Primului Razboi Mondial. Este omul recordurilor si al premierelor. Si totusi, care este legatura intre pilotul care a luptat contra Germanilor si turneul de Grand Slam de la Paris? In 1914, cand a inceput razboiul, Roland Garros era deja celebru in lumea aviatiei. Pe 28 iulie 1914, el se afla la Berlin si din cauza evenimentelor politice, a fost arestat la domiciliu, scrie Historia.





Miracolul de la malul Marii Negre: o plaja din Constanta, curatata intr-o singura ora, in stil japonez Institutul Kaizen Romania si Asociatia Kaizen Manager Club, alaturi de Asociatia Clean-Up Japonia au organizat, luni, pentru al optulea an consecutiv, actiunile "5S Public", in cadrul Programului "Educatie KAIZEN pentru Romania" si, pentru prima data, o astfel de actiune a avut loc in Constanta, in zona Plajei Modern, cu sprijinul Primariei. "Dupa ce m-am intalnit cu alti colegi primari din tara, dupa ce m-am intalnit cu cei de la Institutul Kaizen, s-a ivit aceasta oportunitate, sa vina oameni din Japonia, care fac lucrul acesta in fiecare zi, care si-au facut din asta un mod de viata, care au reusit sa schimbe orase si am profitat de prezenta lor in Romania. I-am invitat la Constanta tocmai pentru a mai da un semnal de unire, ca acest efort tine de fiecare dintre noi, nu de un singur om, nu de o mana de oameni, dar fiecare dintre noi putem schimba lucrurile", a declarat primarul Constantei, Decebal Fagadau, potrivit Gandul.





Decizia autoritatilor bulgare in privinta vacutei care a traversat ilegal granita UE Autoritatile bulgare au anuntat ca vacuta care urma sa fie sacrificata pentru ca a trecut din greseala granita cu Serbia, stat ce nu face parte din UE, nu va mai fi sacrificata datorita rezultatelor favorabile ale analizelor de laborator. Penka, o vaca in a sasea luna de gestatie, s-a ratacit la 12 mai, cand cireada sa pastea in apropiere de localitatea Kopilovtsi, nu departe de frontiera cu Serbia. Din greseala, Penka a ajuns in tara vecina, fara sa fie interceptata de politistii de frontiera. Ea a ajuns la un fermier sarb, care a identificat-o dupa crotalia auriculara si a returnat-o proprietarului sau, Ivan Haralampiev. Dar abia la revenirea acasa au inceput problemele pentru Penka. In pofida unui certificat sanitar-veterinar sarb care atesta starea de sanatate perfecta a bovinei, autoritatile bulgare au cerut sa fie sacrificata fara intarziere, arata StirileProTv.





"Simona, vrei sa fii sotia mea?" :) Un fan nu s-a putut abtine si a cerut-o pe Halep! Cum a scris mesajul Fani de toate varstele au venit pe National Arena pentru a o vedea pe Simona Halep cu trofeul Roland Garros, castigat sambata pe arena principala a turneului de la Paris. Zeci de bannere au pregatit fanii pentru Simona, insa un fan i-a eclipsat pe toti! "Vrei sa fii sotia mea?" a scris tanarul curajos pe o hartie alaturi de o inima, arata Cum a scris mesajul Fani de toate varstele au venit pe National Arena pentru a o vedea pe Simona Halep cu trofeul Roland Garros, castigat sambata pe arena principala a turneului de la Paris. Zeci de bannere au pregatit fanii pentru Simona, insa un fan i-a eclipsat pe toti! "Vrei sa fii sotia mea?" a scris tanarul curajos pe o hartie alaturi de o inima, arata Sport.ro.