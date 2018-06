Faze tari: Metoda unui elev de a copia cu ajutorul icoanelor de pe bancă; Orașul fantomă din Rusia: cum l-a distrus prăbușirea URSS; Un bogătaș britanic a construit un turn pentru a-și spiona soția

Publicat în toiul examenelor la Evaluarea Națională, filmulețul postat de pe Facebook a avut priză la public. În videoclip apare un elev care stă într-o bancă. Pe masă, acesta are așezate mai multe icoane, la chiar se și închină atunci când profesorul trece pe lângă el, potrivit Libertatea. Un grec căsătorit cu o ieşeancă s-a trezit protagonistul unei păţanii greu de imaginat. Acum o săptămâna a venit din Atena la Iaşi cu firma de transport Lilian Express. A ajuns însă la destinaţie fără bagajul care îi fusese pus la plecare în cala autocarului iar explicaţia celor de la firmă l-a lăsat mască. „Mi-au spus că trebuia să am eu grijă de bagaj, că ei nu-şi asumă, că ce, «nu ştiţi că se fură?», potrivit Ziarul de Iasi. Turnul gotic de 8 etaje, numit Turnul Hadlow, are o înălțime de 53 de metri și a fost ridicat de către un comerciant bogat, Walter Barton May în 1838, în apropiere de castelul Hadlow din Tonbridge, Kent. Legenda spune că bărbatul a cerut ridicarea turnului pentru a putea urca în vârful său și a-și spiona fosta soție care l-a părăsit pentru a fugi cu un fermier local. În prezent, clădirea unică în lume are patru dormitoare, patru băi, o sufragerie, o bucătărie, un salon și o sală media. Dormitorul principal, cunoscut sub numele de Camera Rapunzel, are propria terasă pe acoperiș, potrivit Libertatea.

O sculptură enigmatică ce datează de acum aproape 3.000 de ani a provocat nenumărate discuţii în rândul arheologilor cu privire la identitatea regelui pe care o ilustra. Artefactul de o lungime de 5 centimetri este un exemplu foarte rar de artă figurativă din Pământul Sfânt, din perioada secolului al IX-lea î.e.n. - o perioadă asociată cu regii bilbici. Conservat aproape perfect, lipsindu-i doar o parte din barbă, figura nu seamănă cu nimic din ce s-a descoperit până acum, potrivit Descopera. Pyramiden se află în Arhipelagul Svalbard, dintre Norvegia și Polul Nord. Cei care vor să ajungă acolo o pot face doar cu barca, de la mijlocul lunii mai și până la începutul lui octombrie, când apele nu sunt îngețate. În lunile de iarnă, dintre care trei sunt înghițite de întuneric permanent, în oraș se mai plimbă doar vreun urs polar rătăcit. Dacă ajungi în Pyramiden, este ca și cum ai pășit într-o mașină a timpului care te-a transportat în vremurile de glorie ale URSS-ului, relateaza Playtech.