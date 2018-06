Faze tari: Ce bărbat ghinionist! A rămas blocat în menajeră; Motanul Ahile prezice victoria Rusiei în meciul de deschidere; Au fost descoperite tunurile uneia dintre cele mai valoroase nave ale secolului XVII. La bord se aflau perle şi diamante

L-au ajuns blestemele soţiei! Un soţ a profitat că a plecat în vizită de afaceri în oraşul Kitale, Kenya, şi a convins-o pe menajera hotelului să facă sex cu el. Însă, la scurt timp, după ce au început partida, femeia s-a speriat şi i-a blocat penisul bărbatului din oraşul Lodwar în interiorul ei. Au început amândoi să ţipe şi ceilalţi clienţi ai hotelului au intervenit spărgând uşa. A fost chemat un şaman să îi despartă, dar vrăjile acestuia nu au funcţionat în cazul „penis captivus”, relatează Click Scafandrii au descoperit rămăşiţele uneia dintre cele mai valoroase epave britanice, vechi de 330 de ani, ce fusese încărcată cu diamente şi perle aduse din India. Furtunile recente au dezvăluit tunuri şi ancore din secolul XVII în apropierea ţărmului din Cornwall. Conform Mail Online, echipajul format din negustori de pe nava President a supravieţuit bătăliei cu piraţii foametei, însă toţi, în afară de două persoane, au murit în timpul unei furtuni puternice. Primele fragmente ale navei au fost descoperite de scafandrii în urmă cu 20 de ani, însă în prezent specialiştii din cadrul Historic England au descoperit tunuri şi ancore, notează descoperă.ro O nouă inteligență artificială, ajutată de semnale radio, a reușit să ofere cercetătorilor posibilitatea de a vedea oameni prin pereți. Într-adevăr, sună ca o tehnologie pe care mascații sigur ar vrea s-o aibă înainte să-ți dărâme ușa, dar are scopuri mult mai nobile de atât. Tehnologia este deja folosită într-un mod interesant: pentru a monitoriza mișcările pacienților cu Parkinson în casele acestora. Semnalul radio folosit de sistem e similar cu cel de la Wi-Fi, doar că are intensitate mai slabă, informează Playtech Motanul medium Ahile a prezis victoria Rusiei în faţa Arabiei Saudite în meciul care va deschide Cupa Mondială de fotbal, joi, de la ora 18.00, potrivit telegraph.co.uk. Ahile are ca slujbă de zi cu zi să prindă şoareci la Muzeul Ermitaj din Sankt Petersburg şi a dobândit o reputaţie de medium după ce a prezis în mod corect, în vara anului trecut, mai multe rezultate ale unor meciuri ale Cupei Confederaţiilor, care a avut loc în Rusia, scrie Mediafax. Miercuri, lui Ahile - un motan alb cu ochi albaştri, suferind de surditate - i-au fost prezentate două boluri cu mâncare, fiecare decorate cu steagurile celor două ţări care se confruntă joi seară, arată descoperă.ro Un grup de adulți care au același tată încearcă în prezent în SUA să găsească și alte posibile rude, ca să întregească această familie neobișnuită. Este vorba despre un bărbat pe nume Alton William Barron, care, de-a lungul vieții sale, a făcut cel puțin 12 copii cu femei diferite. Acum, potrivit Daily Mail, unul dintre copii încearcă să-i găsească pe toți ceilalți, cu ajutorul testele ADN și al comunităților de pe internet. Barron a fost închis pentru bigamie și a murit după ce a fost înjunghiat de fostul soț al unei femei. De asemenea, din informațiile adunate până acum, el a fost căsătorit cu cel puțin 8 femei, pe care le-a părăsit, dar a avut și nenumărate alte iubite în SUA, conform Știrile ProTV