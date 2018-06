Utile: Cum iti dai seama ca ai deficit de vitamine. Semnele pe care ti le da organismul; Remedii naturale pentru ochii obositi si rosii; Ghid pentru Facebook: cum muti fotografiile vechi in albume

Cum iti dai seama ca ai deficit de vitamine. Semnele pe care ti le da organismul Cum iti dai seama ca ai deficit de vitamine? Oricat de sanatos si de echilibrat ai manca, exista riscul ca alimentele sa nu-ti ofere toti nutrientii de care ai nevoie si sa-ti lipseasca "la inventar" substante esentiale pentru buna functionare a organismului. Iata cum se manifesta aceste carente. Ai unghiile si parul casante. De multe ori, "la pachet" cu piele uscata si oboseala cronica. Toate acestea sunt rezultatul dificientei de biotina sau vitamina B7. Poti manca somon, ciuperci, avocado, fructe de padure sau paine integrala pentru a-ti asigura necesarul de biotina sau poti lua suplimente, la recomandarea medicului care te are sub observatie, scrie Cum iti dai seama ca ai deficit de vitamine? Oricat de sanatos si de echilibrat ai manca, exista riscul ca alimentele sa nu-ti ofere toti nutrientii de care ai nevoie si sa-ti lipseasca "la inventar" substante esentiale pentru buna functionare a organismului. Iata cum se manifesta aceste carente. Ai unghiile si parul casante. De multe ori, "la pachet" cu piele uscata si oboseala cronica. Toate acestea sunt rezultatul dificientei de biotina sau vitamina B7. Poti manca somon, ciuperci, avocado, fructe de padure sau paine integrala pentru a-ti asigura necesarul de biotina sau poti lua suplimente, la recomandarea medicului care te are sub observatie, scrie Libertatea.





Remedii naturale pentru ochii obositi si rosii Ochii ne tradeza emotiile, temerile, tristetea, raman adevarata noastra carte de vizita. Ochii ne dau primii in vileag atunci cand suntem obositi, cand stam ore in sir in fata calculatorului, cand fumam prea mult sau nu dormim suficient. De aceea, au nevoie de o ingrijire aparte. ''Culoarea usor vinetie a pleoapelor, care initial apare la oboseala sau cand suntem bolnavi, devine in timp permanenta si se inchide la culoare. Se vad mai devreme la cei cu piele transparenta, alba si subtire, dar se datoreaza unor probleme de circulatie locala. Vasele mai fragile pierd hemoglobina in tesut. Aceasta se oxideaza in hemosiderina care da culoarea maro si se vede prin transparenta pielii. Intensitatea culorii creste la cei care nu beau destule lichide, care nu consuma fructe si legume proaspete, care fumeaza mult si care stau in aburi sau temperaturi extreme", spune dermatologul Viviana Iordache, potrivit CSID.





Ghid pentru Facebook: cum muti fotografiile vechi in albume Daca le creezi de la inceput, este foarte usor sa lucrezi cu albume pe Facebook, atat de pe mobil, cat si de pe web. Din pacate, nu este la fel de simplu cand vine vorba de fotografii vechi pe care le doresti mutate intr-un album. Ca orice utilizator de Facebook cu experienta, traiesti cu impresia ca stii tot ce are de oferit platforma lui Mark Zuckerberg. Dincolo de aparenta insa, lucrurile nu sunt chiar atat de simple pe cat te-ai astepta, iar in privinta functionalitatii, exista discrepante majore intre ceea ce iti ofera aplicatia de mobil si site-ul web. Nu ajuta nici faptul ca americanii opteaza pentru introducerea unor schimbari semnificative de interfata la fiecare cateva luni. Dupa ce te-ai obisnuit cu un anumit mod de a-ti modifica securitatea contului, trebuie sa accepti ca vei gasi setarile respective in alta parte, relateaza Playtech.





1 din 3 oameni sufera de carenta de fier. Tu stii care sunt simptomele? Conform Organizatiei Mondiale a Sanatatii, carenta de fier se numara printre cele mai raspandite deficiente nutritionale din lume. Este cel mai des intalnita la femei cu varsta intre 25 si 35 de ani si la copiii de pana in 5 ani, dar adesea este nediagnosticata. De ce este important sa o descoperim la timp? Am discutat cu doamna doctor Oana Inta, medic cardiolog la Fundatia pentru Ocrotirea Bolnavilor cu Afectiuni Cardiovasculare, pentru a afla mai multe. Oboseala mentala, iritabilitate, ameteala, pierderea rapida a concentrarii sunt primele semne care se pot remarca in cazul lipsei de fier. Urmeaza senzatia de epuizare fizica, paloarea, caderea parului, unghiile friabile si ulceratiile bucale. Daca tu sau cineva din familie are astfel de simptome, cea mai buna solutie este testarea cat mai rapida a nivelului de fier din organism, informeaza CSID.