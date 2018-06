Faze tari: Viagra pentru femei, din nou pe piata; "Daca merg cu 160 km/h, iar vantul bate cu 120 km/h, ce viteza inregistreaza radarul din boscheti?"; Barbatul care a supravietuit 382 de zile fara sa manance

Viagra pentru femei, din nou pe piata Addyi, un medicament care are ca scop sa creasca libido-ul feminin, a reaparut in farmaciile din SUA, la 3 ani dupa ce a fost aprobat de FDA (Food and Drug Administration. La putin timp dupa aparitie, in 2015, compania care producea medicamentul a fost implicata intr-un scandal cu efecte negative asupra promovarii medicamentului.Costurile ridicate si ingrijorarea legata de efectele secundare le-au determinat pe femei sa fie circumspecte, fapt reflectat in vanzarile ce n-au atins nivelul asteptat. De curand, producatorii medicamentului l-au reintrodus pe piata, cu o noua abordare: poate fi comandat la telefon, iar pretul este scazut la jumatate. Suna bine, mai ales pentru femeile care vor sa isi revigoreze viata sexuala. Dar intrebarile nu au disparut: doar anumite femei pot lua medicamentul, iar unii specialisti chiar pun la indoiala daca pastila face ce se lauda ca ar face. Iata cateva controverse legate de Addyi si de ce femeile ar putea (sau nu) sa si-o doreasca, scrie Addyi, un medicament care are ca scop sa creasca libido-ul feminin, a reaparut in farmaciile din SUA, la 3 ani dupa ce a fost aprobat de FDA (Food and Drug Administration. La putin timp dupa aparitie, in 2015, compania care producea medicamentul a fost implicata intr-un scandal cu efecte negative asupra promovarii medicamentului.Costurile ridicate si ingrijorarea legata de efectele secundare le-au determinat pe femei sa fie circumspecte, fapt reflectat in vanzarile ce n-au atins nivelul asteptat. De curand, producatorii medicamentului l-au reintrodus pe piata, cu o noua abordare: poate fi comandat la telefon, iar pretul este scazut la jumatate. Suna bine, mai ales pentru femeile care vor sa isi revigoreze viata sexuala. Dar intrebarile nu au disparut: doar anumite femei pot lua medicamentul, iar unii specialisti chiar pun la indoiala daca pastila face ce se lauda ca ar face. Iata cateva controverse legate de Addyi si de ce femeile ar putea (sau nu) sa si-o doreasca, scrie Descopera.





"Daca merg cu 160 km/h, iar vantul bate cu 120 km/h, ce viteza inregistreaza radarul din boscheti?" Raspunsul MAI Ministerul Afacerilor Interne a transmis, pe Facebook, un raspuns ironic adresat unui sofer care a adus in discutie "radarul ascuns prin boscheti". "Daca merg pe un drum cu 160 km/h iar din fata bate vantul cu 120 km/h, ce viteza inregistreaza radarul ascuns prin boscheti? Ia jucati-o p'asta!" - a fost comentariul postat pe pagina de Facebook a MAI. In trei puncte, politistii au ironizat raspuns cu aceeasi doza de ironie "1. Avand in vedere ca limita maxima de viteza pe un drum national este 100 km/h, ceea ce va inregistra aparatul radar va fi o amenda foarte mare plus 90 de zile suspendare a permisului de conducere; 2. Daca vantul are o viteza de 120 km/h, va sfatuim sa stati acasa...nu de alta, dar deja vorbim despre uragan si riscati sa va treziti pe masina cu copaci, elemente de constructii sau chiar boschetii de care spuneati; 3. Pana sa o "jucam p'asta!", va recomandam sa circulati cu viteza legala...ca sa nu va jucati cu viata dumneavoastra si a celorlalti participanti la trafic", relateaza Stirile ProTv.





Barbatul care a supravietuit 382 de zile fara sa manance Majoritatea oamenilor nu pot supravietui fara mancare, dar povestea lui Angus Barbieri ne arata ca anumite limite pot fi depasite in conditii aparte si greu de explicat de medici. Angus Barbieri a rezistat 382 de zile fara a se hrani. Desi lua ocazional suplimente de sodiu si potasiu si bea apa minerala, cafea si ceai, care sunt in fond bauturi necalorice, acesta a reusit sa supravietuiasca unei diete strasnice si incredibil de periculoase pe care si-a impus-o singur, din dorinta de a ajunge la greutatea pe care si-o dorea. La inceputul dietei acesta cantarea 207 kilograme, iar la final ajunsese la 82 de kilograme, conform Science Alert. Acest lucru ne arata ca limitele individuale variaza si sunt foarte greu de identificat. Un lucru este insa pus in cuie, anume ca in lipsa apei, sansele de a supravietui mai mult de o saptamana sunt minime, informeaza Playtech.





Am putea readuce la viata una dintre speciile de dinozaur? Recent, specialistii au reusit sa identifice structura genomica a dinozaurilor. Aceasta structura este reprezentata de modul in care genele sunt aranjate pe cromozomii fiecarei specii. Astfel nu este de mirare ca unele persoane s-au intrebat daca specialistii nu cumva incearca sa readuca la viata dinozauri asemanatori cu cei din filmul Jurassic Park. Prin intermediul analizarii structurilor genomice ale stramosilor pasarilor si testoaselor, specialistii au detectat si urme ale stramosilor unor specii de dinozauri, precum pterozaurii. Conform Science Alert, chiar daca ar dori sa readuca la viata dinozaurii, specialistii nu ar putea deoarece ADN-ul de dinozaur descoperit in sangele tantarilor conservati in chihlimbar nu este intact. ADN-ul Neanderthalienilor si al mamutilor lanosi a fost izolat cu succes. Cele mai vechi urme de ADN au in jur de un milion de ani, iar pentru a descoperi ADN de dinozaur, specialistii trebuie sa caute in urma cu aproximativ 66 de milioane de ani, potrivit Descopera.