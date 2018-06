Faze tari: Motivul pentru care ciocolata americană are un gust oribil; O femeie din Indonezia, înghițită de un piton uriaș; Instagram pregătește funcția care să te scape de dependența de aplicație

. Mulți oameni sunt de părere că ciocolata americană, în speță ciocolata Hershey’s, are un gust acru, care amintește de brânză și vomă. De vină este acidul butiric care se află în această ciocolată, care se regăsește și în parmezan, untul stricat și vomă. Compania americană Hershey’s nu a recunoscut până acum că ciocolata lor ar conține acid butiric sau că ar folosi procesul de lipoliză în prepararea laptelui. Unii specialiști susțin contrariul și afirmă că alte companii americane care produc ciocolată adaugă acid butiric în produsele lor pentru a recrea gustul unic Hershey’s, potrivit Playtech. O avarie la conductă principală de apă le-a dat multe bătăi de cap șoferilor din Manchester, New Hampshire. Asfaltul s-a surpat în mai multe locuri și câteva mașini au dispărut în gropile formate - care sunt atât de mari încât a fost nevoie de macarale pentru a ridica automobilele. Localnicii sunt supărați, mai ales că este a treia oară când se întâmplă așa ceva în oraș. Oamenii acuză autoritățile că tot peticesc conducta respectivă, veche de aproape 50 de ani, în loc să monteze una nouă, potrivit Stirile ProTv. O femeie de 54 de ani din Indonezia a fost înghițită de un piton, la nici un kilometru de casă. Este pentru a doua oară în puțin peste un an când un șarpe atacă, omoară și înghite un om în această țară.Wa Tiba a ieșit din locuința pe care o deținea în insula Muna pentru o vizită la lanul de porumb pe care îl semănase la nici un kilometru de casă. Locul unde se află lanul de porumb este înconjurat de stânci și peșteri, unde și-au găsit adăpost multe exemplare de piton reticulat, cea mai mare specie de șarpe din lume, potrivit Digi24. Echipate cu senzori de drum performanţi şi monitorizând permanent felul în care este condus autoturismul, sistemele autonome bazate pe tehnologii AI pot lua rolul unui asistent pentru şofer, frânând automat vehiculul la sesizarea unui pericol sau asistând păstrarea direcţiei pe calea de rulare. O altă funcţie mai puţin intrusivă presupune emiterea de alerte în momentele când şoferul se află în afara „comportamentului obişnuit”, potrivit Descopera. Instagram pregătește o nouă funcție, Usage Insights, care îți va permite să afli cât timp ai petrecut în aplicație. Jane Wong a descoperit mai multe despre această funcție și a publicat noile informații. Vei vedea cât timp ai petrecut pe Instagram, dar vei putea să-ți și setezi o notificare care să-ți amintească de faptul că ai întrecut limita de timp pe care ți-ai setat-o pentru o zi anume, potrivit Playtech.