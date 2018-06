Faze tari: Şi-a găsit iubită după 80.000 de întâlniri; Corpul populaţiilor ce trăiesc la altitudini crescute are o abilitate aparte de dezvoltare; Ferrari distrus la câteva minute după cumpărare

A ajuns de râsul întregii planete! Niu Xiangfeng, de 31 de ani, este atât de disperat să îşi găsească iubită încât a încercat să agaţe în toate modurile posibile peste 80.000 de femei. În 2013, Niu şi-a făcut primul afiş cu „Vrei să fi iubita mea?” şi a ieşit cu el pe stradă. Rezultatul a fost dezastruos. Niu Xiangfeng este de departe cel mai ghinionist bărbat din lume. La cei 31 de ani, bărbatul din Beijing a reuşit performanţa de a cere prietenia tuturor fetelor de pe site-urile de matrimoniale funcţionale din China. În 2016, contul lui a fost blocat pentru că „toate fetele tinere care îşi făceau cont erau bombardate de Niu cu cereri de prietenie”, scrie Click. O echipă de cercetători a descoperit o posibilă activitate vulcanică sub un ghețar uriaș din Antarctica. Acest fenomen va grăbi și mai mult topirea ghețarului de la Polul Sud. Când credeai că nu poate fi mai rău decât e deja în ceea ce privește topirea accelerată a ghețarilor de la poli, un studiu recent al unor cercetători arată că situația e chiar mai încinsă decât pare la propriu. Studiul a fost efectuat de niște cercetători de la Graduate School of Oceanography, din Rhode Island, care au descoperit, din greșeală, activitate vulcanică sub Ghețarul Pine Island, din Antarctica, relatează Playtech Altitudinile înalte reprezintă un mediu extrem de dificil. Nivelul de oxigen este scăzut, ceea ce îseamnă că transformarea hranei în energie din organism nu este mereu eficientă. Acest fapt duce la o energie limitată pentru creştere. În cadrul unui nou studiu, o echipă de cercetători a descoperit că persoanele ce trăiesc la altitudini mari au segmente ale braţelor mult mai mici, informează Medical Express. „Descoperirile noastre prezintă faptul că organismul uman prioritizează ce segmente din corp se pot dezvolta complet atunci când energia este limitată”, a declarat Stephanie Payne, din cadrul Universităţii din Cambridge, potrivit descoperă.ro Dezamăgire cruntă pentru o femeie din China, care şi-a distrus Ferrari-ul nou-nouţ la câteva zeci de minute după ce-l cumpărase. Mândră nevoie mare de maşina de 500.000 de euro, şoferiţa s-a lăudat pe Facebook cu achiziţia. Numai că bucuria a fost de scurtă durată, fiindcă a pierdut controlul volanului. Bolidul a intrat în gardul de pe mijlocul şoselei, iar în urma impactului, partea frontală a fost complet distrusă. Femeia nu a fost rănită grav în accident, dar trebuie să suporte acum costurile deloc mici ale propriei neglijenţe, conform Digi24 Oamenii au capacitatea să transmită copiilor tradiţiile, obiceiurile şi modul de trăi pentru a fi conservate de viitoarele generaţii. Dar se pare că nu suntem singurele vietăţi din regatul animalelor cu această capacitate. În cadrul unui nou studiu a fost descoperit că vrabia americană ce poartă denumirea ştiinţifică de Melospiza georgiana produce aceleaşi melodii de 1.000 de ani, fapt ce rivalizează cu cele mai vechi tradiţii culturale ale oamenilor. Conform History, cercetătorii din cadrul Universităţii Queen Mary din Londra şi Universitatea Duke au înregistrat repertoriul ciripiturilor a 615 păsări din şase populaţii diferite de vrăbii, arată descoperă.ro