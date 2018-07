Faze tari: O femeie a căzut din tavan, încercând să fugă de poliție; Evadare imposibilă în Paris; Cele mai tari glume după eliberarea lui Cristi Borcea

Întreaga poveste s-a terminat cu un tavan distrus şi două arestări. O femeie care cade din tavan, imaginile fiind surprinse de camerele de supraveghere ale unui magazin. Martor: „Am auzit o bubuitură şi a căzut prin tavan chiar aici.” Acesta era, însă, deznodământul unei serii de întâmplări ciudate dintr-un magazin din Alberta, Canada. Femeia care a căzut din tavan intrase în magazin împreună cu un bărbat, care a încercat să cumpere ceva cu un card furat, potrivit Stirile ProTv. Redoine Faid a scăpat din spatele gratiilor după ce trei complici înarmați au aterizat cu elicopterul în curtea penitenciarului. Faid, în vârstă de 46 de ani, a fost condamnat la 25 de ani de închisoare, pentru un jaf armat eșuat, în timpul căruia un polițist a fost ucis. Aceasta este a doua evadare a gangsterului. În 2013, el a evadat după ce a luat ostatici patru gardieni, pe care i-a folosit drept scut uman, și a distrus mai multe uși, potrivit Digi24. Au apărut deja cele mai tari glume, după eliberarea lui Cristi Borcea din Penitenciarul Jilava, care a avut loc luni, 2 iulie. Chiar și Mara Bănică a făcut un scurt comentariu pe pagina ei de Facebook...“L-au eliberat pe Borcea, ceea ce mă determină să cred că multe clinici de inseminare in vitro vor intra în insolvență…”, a comentat jurnalista Mara Bănică pe contul său de socializare, potrivit Libertatea. Angela Ponce, în vârstă de 25 de ani, din Sevilla, a câştigat concursul de frumusețe în Spania, urmând să-şi reprezinte ţara la competiţia Miss Universe ce va avea loc la finalul acestui an, relatează ABS CBN, citat de Libertatea. Astfel, Angela Ponce devine primul model transsexual care reuşeşte să câştige un titlu de Miss Universe. La finalul acestui an, Angela va concura cu tinere din alte țări pentru titlul cel mare, potrivit Unica. Felină avea obiceiul să se plimbe, pe afară şi a fost închisă, din greşeală, într-un container, alături de lucrurile unor vecini care se mutau. Drept urmare, a călătorit două săptămâni cu vaporul, apoi cu camionul, până în Islanda la noua adresă a oamenilor. Când aceştia au găsit-o ascunsă printre lucrurile lor, biata pisicuţa era flămândă şi speriată. Deocamdată, este în grija veterinarilor şi peste câteva zile va fi expediata, cu avionul acasă, în Norvegia, potrivit Stirile ProTv