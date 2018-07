Faze tari: Ce se poate bea la serviciu: 8 beri, două pahare de vin şi, capac, o duşcă mare de rachiu; Un bătrân din Italia stă în fiecare dimineață la malul mării alături de o poză a soției sale moarte; Felina cu chip uman, vedetă pe internet

Judecătorii ieşeni au dispus arestarea preventivă a unui bărbat de 32 de ani care s-a urcat la volan deşi era în stare avansată de ebrietate. Ovidiu Constantin Butnaru a băut în timpul serviciului, conducând pe drumurile din Tomeşti şi Iaşi, la orele serii. În aerul expirat a reieşit o alcoolemie de 1,82, iar cele două probe prelevate din sânge au relevat alcoolemii de 3,50 şi 3,35, potrivit Ziarul de Iasi. O fotografie emționantă a unui bătrân italian care stă la malul mării în fiecare dimineață, alături de o fotografie înrămată a soției sale moarte, a devenit viral pe internet. Moffa a spus pentru Euronews că bătrânul are 70 de ani și poartă numele de Giuseppe Giordano, a cărui soție, Ida, a murit în urmă cu 7 ani. ”Fotografia a fost făcută în fața restaurantului meu de la Gaeta”, a spus el, potrivit Libertatea O pisică de numai două luni al cărei chip aduce cu cel al unui om, a devenit vedetă pe Internet. Felina, care face parte din rasa Maine Coon, şi-a căpătat faima după ce stăpâna sa a postat un video şi mai multe imagini cu ea pe Instagram. Imediat, zeci de mii de oameni au fost cuceriţi de simpatica pisică, iar fotografiile s-au răspândit rapid, potrivit Digi24. Cea mai mică mașină din lume a fost scoasă la licitație cu un preț de pornire delirant. Arată groaznic, dar are o istorie interesantă. Are doar trei roți, zici că e un căruț de supermarket ceva mai modern și este pictată cu floricele. Singurul far care-ți asigură vizibilitatea noaptea pare a fi împrumutat de la o bicicletă, dar acest vehicul straniu are un trecut ce merită amintit. Mașina se numește Peel P50 și a fost produsă pentru prima dată în 1962, ca răspuns de soluționare a traficului urban aglomerat, potrivit Playtech. Locuinţele au fost descoperite într-un port străvechi din Giza, într-o perioadă în care Piramida lui Menkaure se construia. Menkaure a fost un faraon ce a trăit între 2490 î.Hr. şi 2472 î.Hr. Se pare ca într-una dintre structuri ar fi locuit persoana ce supraveghea tăierea animalelor pentru hrană, în timp ce un preot ce făcea parte din instituţia „wadaat” ar fi locuit în cealaltă casă. Sigiliile descoperite în apropierea casei, ce ar fi aparţinut preotului, conţin menţiuni ale instituţiei wedaat, afirmă directorul Asociaţiei Egiptene de Cercetare. Locuinţa este ataşată unei structuri care ar fi fost utilizată pentru malţificare, potrivit Descopera.