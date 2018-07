Faze tari: ​Bătutul în ţeavă nu mai este la modă. Vecinii gălăgioşi sunt certaţi acum pe Facebook; Cea mai rablă dintre rable. Șoferul o conducea cu cheia franceză, așezat pe o găleată; Poliţistele au dat cu banul pentru a decide dacă reţin sau nu o şoferiţă

Vecinii care fac gălăgie, certați pe Facebook. Asta e noua modă, care a detronat-o pe cea cu bătutul în țeavă, practicată și înainte de 1989, dar și după, vreme de ani buni. În prezent, nu doar prietenii ori colegii de școală și de serviciu își fac grupuri pe Facebook, și vecinii procedează la fel; așa, le e mai simplu să discute despre problemele administrative, dar și să le atragă atenția celor care nu respectă orele de liniște, potrivit Libertatea.



Un șofer britanic le-a dat mari bătăi de cap polițiștilor care l-au tras pe dreapta. Aceștia au descoperit cu stupoare că șoferul conducea mașina, din care lipsea o bună bucată, așezat pe o găleată, iar în loc de volan folosea o cheie franceză. Mașinii îi lipseau bara și stopurile din față, avea pană, iar polițiștii o descriu drept „cea mai nepotrivită mașină pentru șosele” pe care au văzut-o în viața lor, potrivit Digi24. Un bărbat din Arizona care pretindea că e poliţist a tras pe dreapta pe cine nu trebuie. Le-a cerut să oprească, pentru control, unor agenţi adevăraţi, aflaţi într-o misiune sub acoperire. Surprinşi că au fost interpelaţi de unul de-a lor, aceştia şi-au dat seama că e vorba de un poliţist fals. Aşa că i-au făcut pe plac şi au oprit. Apoi, l-au arestat sub acuzaţia că pretinde a fi om al legii, potrivit Stirile ProTv. . Caz incredibil în Atlanta,Georgia (SUA). Două poliţiste riscă să rămână fără job după ce au oprit o şoferiţă vitezomană în trafic şi au dat cu banul pentru a decide dacă o arestează sau nu. Poliţista era dotată cu cameră video, iar în filmuleţul devenit viral pe Internet se poate auzi cum ofiţerul îşi întreabă colega dacă să o reţină pe femeia care depăşise viteza regulamentară pe acel tronson de drum sau să o lase să plece doar cu amendă. În timp ce şoferiţa aşteapta în maşină, cele două poliţiste hotărâsc să folosească aplicaţia “Flip the coin” pentru a lua o decizie, potrivit Click.



O plantă carnivoră rară și ocrotită de lege care se hrănește cu insecte mici și viermi a fost descoperită în județul Satu-Mare. Adrian Danciu, un specialist în plante carnivore, a făcut o descoperire spectaculoasă. Pe canalul din Berveni, acesta a observat o plantă carnivoră care se hrănește cu insecte mici și viermi. "Lângă Carei am găsit un canal în care crește o plantă carnivoră numită Utricularia Vulgaris. Se pare că în Satu Mare nu a fost semnalată, cel puțin pe canalul pe care am fost", este mesajul lui Adrian Danciu, postat pe pagina sa de Facebook, potrivit EVZ.