Faze tari: Simtea mereu ceva straniu in picioare, dar a presupus ca nu e nimic grav. E horror ce avea femeia in membre; I s-a deschis proces după ce a murit și a fost condamnat să presteze muncă în folosul comunității; Ce a descoperit o puştoaică din Craiova în casa bunicului

Procesul a fost deschis de Primăria Slobozia, întrucât acesta avea de plătit amenzi de 4.000 de lei. Administrația locală susține că a luat act de decesul bărbatului. Cu toate acestea, judecătorii au continuat acțiunea și au stabilit chiar și primul termen în proces. Mortul a fost citat să se prezinte în față instanței pe 1 octombrie. Oficialii primăriei nu își explică demersul Judecătoriei deoarece bărbatul a fost scos din sistemul electronic al debitorilor la scurt timp după ce s-a luat la cunoștință decesul său, potrivit Cancan.



Simptomele neobisnuite pe care femeia de 35 de ani le experimenta in picioare aveau insa o cauza inspaimantatoare. La inceput nu a dat prea mare importanta problemei sale medicale, dar de cateva ori aceasta s-a simtit si slabita sau a picat din senin. Speriata de tot ceea ce i se intampla, tanara a ales sa apeleze la specialisti. Medicii i-au facut un test cu ajutorul aparatului RMN si asa s-a descoperit ca ea avea larve de viermi paraziti care traiau in coloana vertebrala, potrivit Ciao. Copila care a făcut descoperirea cumplită şi-a revenit cu greu din şoc. Piciorul a ajuns acolo duminică, în urma unui accident rutier petrecut pe strada Banu Stepan, la 70 de metrui distanţă de casa bătrânului. O femeie de 71 ani a traversat strada printr-un loc nepermis, fără să se asigure, şi a fost lovită în plin de o maşină, murind pe loc. Ajunse la faţa locului, rudele au observat că pensionara nu mai avea un picior şi au început sa-l caute, potrivit Click. Te asteptai sa o vezi pe asta? Poate nu, dar cam aici s-a ajuns. Un cuplu a fost filmat de mai multi soferi in timp ce intretineau relatii intime. Acestia erau goi pusca si au iesit pe trapa de la masina. Autoturismul in care cei doi se aflau era in trafic, in coloana. Cei doi amorezi nu au parut deloc jenati de ceea ce fac. Toata lumea ii filma si claxona. Cei mai curiosi si dornici sa priveasca imaginile live au stat in spatele masinii, potrivit Ciao. Un bărbat din China riscă să petreacă mulți ani la închisoare după ce a cheltuit cu iubita sa 36 de milioane de dolari. După ce a rămas fără bani, femeia nu doar că l-a părăsit, dar a și ajutat procurorii să îl condamne la închisoare. Bărbatul o iubea atât de mult încât a ajuns să cheltuiască 10 milioane de dolari pentru a-i satisface capriciile iubitei. Doar că banii nu erau ai lui, ci i-a sustras din conturile părinților și ale companiei pe care aceștia o dețineau, potrivit Unica.