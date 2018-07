Faze tari: Cum arată cel mai excentric vernisaj de picturi. Tablourile conțin organe genitale; Un vasluian a așteptat-o pe Simona Halep cu pâine și sare; Armele printate 3D tocmai au devenit, într-un fel, legale;

Un nou studiu condus de oamenii de ştiinţă de la Washington University din St. Louis a arătat că este posibilă modificarea plantelor pentru a-şi crea propriul îngrăşământ. Această descoperire ar putea avea un efect revoluţionar asupra agriculturii şi ar putea ajuta miliarde de oameni. Studiul, condus de Himadri Pakrasi şi Maitrayee Bhattacharyya-Pakrasi, a fost publicat recent în revista mBio, potrivit descoperă.ro. America are o problemă cu armele de foc, una care nu va fi rezolvată prea curând. Așa că au zis să o dubleze. Recent, activiștii care susțin drepturile fiecărui cetățean de a poseda un pistol au ajuns la o înțelegere cu guvernul și au primit permisiunea de a posta online pistoale ce pot fi printate 3D de oricine. Vestea încheie o bătălie legală întinsă pe mai mulți ani. În 2013, el a postat pe internet planurile sale cu privire la un pistol manual printabil 3D, numit „The Liberator”. Pistolul era făcut în întregime din același plastic cu care sunt construite cărămizile Lego, scrie Playtech Vasluianul a venit la București îmbrăcat în costum popular, pentru a-i oferi Simonei Halep o pâine făcută la cuptor si o sticlă de vin, ambele produse bio. Reprezintã pâinea făcută de strămosii nostri, care se face la mine în sat, în cuptor cu lemne, si am venit să o ofer cadou domnisoarei Simona Halep! Avem un vin bio care nu se găseste în magazine, dacã vrea un păhărel, o așteptăm', a spus Octavian Prioroc, pentru vremeanoua.ro. Tânărul din Vaslui s-a întors însă cu pâinea și cu vinul acasă, pentru că nu a avut ocazia s-a întâlnească pe campioana de la Roland Garros, conform Libertatea O expoziție din Oradea a ridicat multe semne de întrebare pentru mulți oameni deoarece picturile conțin organe genitale masculine. Expoziția de artă a avut loc vineri, 13 iulie, însă imediat după finalizarea evenimentului de prezentare au apărut multe critici. Cel mai mult criticată a fost pictura în care a apărut un penis. Unele dintre persoanele care au vizitat galeria au declarat că ei nu consideră respectiva imagine o operă de artă. Astfel, artiștii care au realizat operele de artă au stârnit controverse în mediul online prin curajul de a expune aceste picturi excentrice, notează Click În ultimii ani, astronomii au observat că variaţiile sunt mai frecvente iar perioadele de luminozitate scăzută sunt mai lungi. Astfel, s-a pus întrebarea: ce împiedică lumina stelei în mod repetat? Răpunsul, conform savanţilor, poate aduce o explicaţie mai bună cu privire la procesele haotice care au loc la începutul existenţei unei stele, potrivit Phys. Acum, fizicienii de la Massachusetts Institute of Technology (MIT) şi Harvard-Smithsonian au observat steaua, numită RW Aur A, folosind Observatorul Chandra X-Ray al NASA. Au găsit dovezi despre cauza posibilă a ultimului eveniment de diminuare a strălucirii: o coliziune dintre două corpuri planetare tinere, care a produs un nor dens de gaz şi praf, arată descoperă.ro.