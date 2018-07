Faze tari: Un sucevean a rămas fără 12.000 de euro și 4.500 de lei. A pus borseta cu bani într-un sertar și…; Ce a făcut un tânăr când s-a trezit cu o familie de urşi cotrobăindu-i în frigider

Un bărbat de 37 de ani din județul Suceava a rămas fără 12.000 de euro și 4.500 de lei după ce și-a uitat borseta cu bani în sertarul unei comode pe care o cumpărase de la un magazin de mobilă, dar pe care a schimbat-o pe motiv că prezenta un defect din fabrică. Unul din angajații magazinului a luat banii, însă a fost prins de polițiști, care au făcut dosar penal pe numele său pentru furt, potrivit Libertatea. Un lituanian aflat în Nevada a trăit emoţiile vieţii lui când s-a trezit asediat de o familie de urşi în casa închiriată. În timp ce tânărul filma ursuleţii i-au golit frigiderul plin cu provizii. Animalele au făcut chiar mai multe drumuri ca să care tot afară, unde îi aştepta mama lor. Păgubitul a filmat toate etapele jafului, bazându-se pe faptul că intruşii sunt prea prinşi cu degustatul, ca să-i dea şi lui atenţie, potrivit Stirile ProTv. . O femeie a fost amendată după că a urcat cu pisica bolnavă în autobuz, la Cluj-Napoca. Aceasta a povestit întreaga întâmplare, pe un grup de Facebook dedicat iubitorilor de animale. Femeia își ducea pisica bolnavă la veterinar într-o cușcă specială pentru felină. Nu i-a venit să creadă atunci când a fost amendată, mai ales că a văzut de multe ori câini în autobuz. Se pare că aceleași reguli nu se aplică și pisicilor, potrivit Cancan. Românul, care conducea un camion înmatriculat în judeţul Constanţa a fost observat de ceilalţi şoferi în timp ce dădea ocol maşinilor. La un moment dat, românul ar fi băgat un furtun în rezervorul unui camion şi a început să scoată motorină. În acel moment, ceilalţi şoferi din parcare au pornit în urmărirea acestuia. În timp ce unii au sunat la Poliţie, alţii l-au pedepsit pe român, aplicându-i oaplicându-i o corecţie dură, potrivit Adevarul. Gluma, prezentată drept o poveste reală, începe cu un tânăr care povestește că tatăl său i-a dat bani să plătească o factură la curent, dar ei i-a dat pe un bilet la loto. „Îmi amintesc o dată când tatăl meu mi-a dat bani pentru a plăti factura la electricitate, dar în schimb am cumpărat un bilet de loterie pentru a câștiga o mașină nouă. Când am ajuns acasă, i-am explicat tatălui meu ce am făcut și acesta m-a bătut. Dar in ziua următoare, când tata s-a trezit și a deschis ușa, în afara casei noastre era o mașină nou nouță", scrie el, potrivit Cancan.