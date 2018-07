Faze tari: Ce regretă cel mai des românii aflaţi pe patul de moarte: mărturiile unui preot care a spovedit mii de credincioşi; Un gamer s-a despărțit de o prezentatoare cu milioane de urmăritori ca să se joace Call of Duty. Cum arată femeia; Clona chinezească de iPhone X pe care o cumperi cu 100 de dolari

Tânărul Douglas ‘FaZe Censor’ Martin, în vârstă de 23 de ani, a făcut anunțul pe Youtube. El a precizat că s-a desparțit de Garcia, în vârstă de 26 de ani, pentru ca “nu are timpul necesar pentru a-l petrece cu o iubită”. El a mai spus ca vrea sa se concentreze asupra jocului Call of Duty, spune The Sun Fosta lui iubită, Yanet Garcia, care este o prezentatoare are 6.5 milioane de urmăritori pe Instagram, potrivit stirileprotv.ro