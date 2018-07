​Faze tari: ​A ingrijit o bătrână timp de 9 ani, dar niciodata nu i-a spus adevărul! Cine era de fapt femeia pe care o ajuta în fiecare zi?; Într-un sat din Franța locuitorii ar putea să nu mai plătească taxe locale deoarece localitatea este prea bogată; Gestul neașteptat al unui bărbat care a furat ciocolată, în urmă cu 43 de ani

Femeia care o îngrijea pe bătrână a crescut într-un orfelinat din Birmingham, în Marea Britanie. În momentul în care a crescut, femeia s-a întors la orfelinatul în care și-a petrecut primii ani din viață. Cu ajutorul unei măicuțe a descoperit cine este mama ei biologică. Această se numea Bridget Mary Larkin și era din Irlanda. De profesie asistentă medicală, aceasta a început să aibă grijă de bătrână, dar niciodată nu i-a spus că e fiică ei. A luat o asemenea decizie pentru că Mary suferea de demența și a îngrijit-o timp de 9 ani, potrivit Ciao. Primrose Autumn Loveridge de opt luni, din Somerset, Marea Britanie, a devenit vedetă pe Internet după ce mama ei Beccy May Cooper, 29 de ani, a postat câteva poze cu ea. Micuţa are o ditamai coama de păr de 15 cm lungime şi are nevoie de tratament special pentru a-l aranja cât de cât. După doar o lună, părul negru al micuţei a luat proporţii, iar mama acesteia Beccy May Cooper a ajunbs să fie oprită pe stradă de necunoscuţii care voiau să îşi facă poză cu bebeluşul păros, potrivit Click. Un hoț care, în urmă cu 43 de ani a furat două batoane de ciocolată dintr-un magazin, și-a cerut scuze printr-o scrisoare anonimă în care a lăsat și o bancnotă de 5 lire. „Am furat două batoane de ciocolată din magazinul Woolworths, în 1975, pe când eram doar un băiețel. Îmi cer iertare pentru acest gest. În plic veți găsi și cinci lire, bani pe care îi datorez”, potrivit Stirile ProTv. Suma uriașă încasată de administrația locală se datorează faptului că localitatea se află chiar la granița dintre Franța și Spania și mulți oameni își lasă mașinile aici și trec frontiera pe jos pentru a-și face cumpărăturile. Mărfuri precum alcoolul și tutunul, sunt adesea mult mai ieftine pe cealaltă parte a graniței, așa că multă lumea consideră că fac o facere plătind o parcare în Le Perthus, dar cumpărând tot restul la preț redus, potrivit Libertatea. în prezent.ntr-o pictură realizată în jurul anului 1860 apare un detaliu, aparent, din vremurile moderne. O femeie care se plimbă aplecată are ochii ”lipiți” de un obiect ținut în mână, care pare a fi un mobil. Femeia este așteptată de un bărbat care stă ghemuit și care are o floare în mână, probabil, pentru ea. Toate detaliile tabloului sunt de secol XIX, doar obiectul din mâna femeii pare a fi din viitor, potrivit Stirile ProTv.